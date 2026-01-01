Cerbos es un punto de decisión de políticas autoalojado que desacopla la lógica de autorización del código de su aplicación. En lugar de dispersar las verificaciones de permisos entre servicios, usted define políticas de recursos y principales como archivos YAML con control de versiones, y Cerbos responde preguntas de autorización a través de una API REST y gRPC con tiempos de respuesta de sub-milisegundos.

Alojar Cerbos en su propio VPS mantiene cada decisión de autorización y registro de auditoría completamente dentro de su infraestructura — ningún servicio de terceros ve qué usuarios están accediendo a qué recursos. Las políticas conviven con su código, se integran con cualquier lenguaje a través de clientes SDK generados, y pueden recargarse en tiempo de ejecución sin reiniciar sus servicios.