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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Cerbos

Cerbos es un punto de decisión de políticas autoalojado que desacopla la lógica de autorización del código de su aplicación. En lugar de dispersar las verificaciones de permisos entre servicios, usted define políticas de recursos y principales como archivos YAML con control de versiones, y Cerbos responde preguntas de autorización a través de una API REST y gRPC con tiempos de respuesta de sub-milisegundos.

Alojar Cerbos en su propio VPS mantiene cada decisión de autorización y registro de auditoría completamente dentro de su infraestructura — ningún servicio de terceros ve qué usuarios están accediendo a qué recursos. Las políticas conviven con su código, se integran con cualquier lenguaje a través de clientes SDK generados, y pueden recargarse en tiempo de ejecución sin reiniciar sus servicios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cerbos

Política como código

Define reglas de acceso en archivos YAML con control de versiones, con historial completo de Git, revisión de código y validación CI/CD en lugar de tablas de base de datos ocultas dentro de tu aplicación.

Agnóstico al idioma

Llama a Cerbos a través de REST o gRPC desde cualquier lenguaje con clientes SDK oficiales para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby y Rust.

Decisiones sensibles al contexto

Evalúa los permisos en función de los atributos del usuario, recurso y entorno — incluyendo las afirmaciones JWT — para expresar reglas detalladas más allá de las asignaciones de roles estáticos.

Latencia sub-milisegundo

Las políticas se compilan en un motor de decisiones en memoria, por lo que las verificaciones se devuelven en mucho menos de un milisegundo y escalan horizontalmente sin un salto de base de datos.

Registro de auditoría integrado

Cada decisión de autorización puede registrarse con el contexto completo de solicitud y respuesta para informes de cumplimiento y depuración de políticas posterior.

¿Por qué ejecutar Cerbos en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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