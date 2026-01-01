Despliega Cerbos con una instalación de un solo clic.
Servicio de autorización de código abierto, agnóstico al lenguaje, para escribir políticas de control de acceso conscientes del contexto como código.
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Todo lo que puedes crear con Cerbos
Cerbos es un punto de decisión de políticas autoalojado que desacopla la lógica de autorización del código de su aplicación. En lugar de dispersar las verificaciones de permisos entre servicios, usted define políticas de recursos y principales como archivos YAML con control de versiones, y Cerbos responde preguntas de autorización a través de una API REST y gRPC con tiempos de respuesta de sub-milisegundos.
Alojar Cerbos en su propio VPS mantiene cada decisión de autorización y registro de auditoría completamente dentro de su infraestructura — ningún servicio de terceros ve qué usuarios están accediendo a qué recursos. Las políticas conviven con su código, se integran con cualquier lenguaje a través de clientes SDK generados, y pueden recargarse en tiempo de ejecución sin reiniciar sus servicios.
Funciones clave de Cerbos
Política como código
Define reglas de acceso en archivos YAML con control de versiones, con historial completo de Git, revisión de código y validación CI/CD en lugar de tablas de base de datos ocultas dentro de tu aplicación.
Agnóstico al idioma
Llama a Cerbos a través de REST o gRPC desde cualquier lenguaje con clientes SDK oficiales para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby y Rust.
Decisiones sensibles al contexto
Evalúa los permisos en función de los atributos del usuario, recurso y entorno — incluyendo las afirmaciones JWT — para expresar reglas detalladas más allá de las asignaciones de roles estáticos.
Latencia sub-milisegundo
Las políticas se compilan en un motor de decisiones en memoria, por lo que las verificaciones se devuelven en mucho menos de un milisegundo y escalan horizontalmente sin un salto de base de datos.
Registro de auditoría integrado
Cada decisión de autorización puede registrarse con el contexto completo de solicitud y respuesta para informes de cumplimiento y depuración de políticas posterior.
¿Por qué ejecutar Cerbos en Hostinger?
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