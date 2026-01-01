Implementa Canarytokens con una instalación de un solo clic.
Sistema de tokens honeypot de código abierto que te alerta silenciosamente cuando alguien accede a tus datos, archivos o credenciales.
Elige un plan VPS para Canarytokens
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Canarytokens
Canarytokens es un sistema honeypot de código abierto que le permite crear trampas invisibles en toda su infraestructura. Genere tokens de seguimiento en forma de URL, nombres DNS, documentos, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más, luego insértelos en archivos, sistemas o configuraciones de red sensibles. En el momento en que un atacante o usuario no autorizado interactúa con un token, usted recibe una alerta instantánea con detalles sobre el acceso.
A diferencia de la detección de intrusiones tradicional, Canarytokens no requiere agentes, monitoreo de registros ni una configuración compleja. El autoalojamiento le da control total sobre sus datos de alerta y le permite generar tokens ilimitados sin límites de suscripción.
Funciones clave de Canarytokens
Alertas instantáneas de filtraciones
Reciba notificaciones inmediatas en el momento en que se activa un token, brindándole una alerta temprana de acceso no autorizado o exfiltración de datos.
Decenas de tipos de tokens
Cree honeypots como URL, entradas DNS, documentos de Word, PDF, claves de AWS, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más para cubrir cada superficie de ataque.
Detección sin agente
Los tokens funcionan sin necesidad de instalar ningún software en los sistemas monitoreados; simplemente coloque el token y espere la alerta.
Control autoalojado
Ejecuta tu propio servidor de Canarytokens para mantener todos los datos de incidentes privados, generar tokens ilimitados y personalizar las alertas a tu medida.
Historial detallado de incidentes
Cada token activado captura direcciones IP, agentes de usuario, marcas de tiempo y datos de geolocalización para investigación forense.
¿Por qué ejecutar Canarytokens en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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