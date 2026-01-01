Implementa BugSink con instalación de un solo clic.
Plataforma de seguimiento de errores autoalojada para monitorear excepciones de aplicaciones con control total sobre datos de depuración sensibles.
Elige un plan VPS para BugSink
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con BugSink
BugSink es una plataforma de seguimiento de errores autoalojada que captura, agrupa y muestra las excepciones de las aplicaciones en todos sus servicios en tiempo real. Desarrollado con Django y Python, proporciona los rastreos de pila, el contexto del error y la deduplicación que los equipos de desarrollo necesitan para diagnosticar y resolver problemas rápidamente, sin enviar información de depuración sensible a un servicio de terceros.
El autoalojamiento en su propio VPS elimina los precios por volumen de errores, elimina las preocupaciones sobre la residencia de datos para las industrias reguladas y le permite integrar el seguimiento de errores directamente con su infraestructura existente. Esta implementación combina BugSink con MySQL para un almacenamiento duradero de errores y crea un usuario administrador automáticamente en el primer inicio.
Funciones clave de BugSink
Agrupación automática de errores
Deduplica y agrupa excepciones similares para que tu equipo vea un problema accionable en lugar de miles de alertas idénticas inundando el panel.
Trazas de pila detalladas
Captura rastreos de pila completos con contexto de origen y estado de las variables en el momento de cada error, brindando a los desarrolladores todo lo necesario para reproducir y corregir errores.
Soporte de SDK multilenguaje
Se integra con SDKs populares en múltiples lenguajes de programación y frameworks para que puedas canalizar los errores de todos tus servicios a un solo lugar.
Notificaciones en tiempo real
Las alertas se activan en el momento en que se detectan nuevos tipos de error, lo que permite a los equipos responder antes de que los problemas se agraven y afecten a más usuarios.
Completa Soberanía de Datos
Todos los datos de error, los rastreos de pila y el contexto del usuario permanecen en su VPS, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento y evitando que la información sensible salga de su infraestructura.
¿Por qué ejecutar BugSink en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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