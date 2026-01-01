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32 GB RAM
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con BugSink

BugSink es una plataforma de seguimiento de errores autoalojada que captura, agrupa y muestra las excepciones de las aplicaciones en todos sus servicios en tiempo real. Desarrollado con Django y Python, proporciona los rastreos de pila, el contexto del error y la deduplicación que los equipos de desarrollo necesitan para diagnosticar y resolver problemas rápidamente, sin enviar información de depuración sensible a un servicio de terceros.

El autoalojamiento en su propio VPS elimina los precios por volumen de errores, elimina las preocupaciones sobre la residencia de datos para las industrias reguladas y le permite integrar el seguimiento de errores directamente con su infraestructura existente. Esta implementación combina BugSink con MySQL para un almacenamiento duradero de errores y crea un usuario administrador automáticamente en el primer inicio.

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Funciones clave de BugSink

Agrupación automática de errores

Deduplica y agrupa excepciones similares para que tu equipo vea un problema accionable en lugar de miles de alertas idénticas inundando el panel.

Trazas de pila detalladas

Captura rastreos de pila completos con contexto de origen y estado de las variables en el momento de cada error, brindando a los desarrolladores todo lo necesario para reproducir y corregir errores.

Soporte de SDK multilenguaje

Se integra con SDKs populares en múltiples lenguajes de programación y frameworks para que puedas canalizar los errores de todos tus servicios a un solo lugar.

Notificaciones en tiempo real

Las alertas se activan en el momento en que se detectan nuevos tipos de error, lo que permite a los equipos responder antes de que los problemas se agraven y afecten a más usuarios.

Completa Soberanía de Datos

Todos los datos de error, los rastreos de pila y el contexto del usuario permanecen en su VPS, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento y evitando que la información sensible salga de su infraestructura.

¿Por qué ejecutar BugSink en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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