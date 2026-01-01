BugSink es una plataforma de seguimiento de errores autoalojada que captura, agrupa y muestra las excepciones de las aplicaciones en todos sus servicios en tiempo real. Desarrollado con Django y Python, proporciona los rastreos de pila, el contexto del error y la deduplicación que los equipos de desarrollo necesitan para diagnosticar y resolver problemas rápidamente, sin enviar información de depuración sensible a un servicio de terceros.

El autoalojamiento en su propio VPS elimina los precios por volumen de errores, elimina las preocupaciones sobre la residencia de datos para las industrias reguladas y le permite integrar el seguimiento de errores directamente con su infraestructura existente. Esta implementación combina BugSink con MySQL para un almacenamiento duradero de errores y crea un usuario administrador automáticamente en el primer inicio.