Implementa Blinko con un solo clic.
Plataforma de código abierto para tomar notas impulsada por IA que combina microblogging, gestión de tareas y búsqueda inteligente.
Elige un plan VPS para Blinko
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Blinko
Blinko es una plataforma autoalojada que unifica la captura rápida de notas, la gestión de tareas y la búsqueda impulsada por IA en una sola aplicación. Su interfaz estilo microblogging está optimizada para plasmar ideas al instante, mientras que la compatibilidad total con Markdown, el etiquetado y la integración opcional de IA con OpenAI u Ollama mantienen esas ideas organizadas y fáciles de encontrar con el tiempo.
A diferencia de los servicios comerciales de toma de notas, autoalojar Blinko mantiene cada pensamiento, plan y nota de investigación completamente dentro de tu infraestructura, sin análisis de terceros, sin límites de almacenamiento y sin costos por consulta. Las notas pueden permanecer privadas o compartirse públicamente desde el mismo despliegue.
Funciones clave de Blinko
Captura sin fricción
La entrada estilo microblogging le permite registrar ideas en segundos sin navegar por estructuras de carpetas o elegir plantillas primero.
Búsqueda impulsada por IA
Conecte OpenAI o un modelo local de Ollama para consultar sus notas en lenguaje natural, mostrando entradas relevantes incluso cuando no recuerde palabras clave exactas.
Soporte para Markdown y tareas
Formatee las notas con Markdown completo e incruste listas de verificación de tareas para que la misma herramienta maneje tanto las capturas rápidas como el seguimiento estructurado de proyectos.
Notas públicas o privadas
Elige la visibilidad por nota, lo que te permite mantener una base de conocimientos privada mientras publicas contenido selectivamente como un microblog sin una plataforma separada.
Portabilidad de datos
Las copias de seguridad automáticas y la funcionalidad de importación/exportación garantizan que sus notas permanezcan accesibles y migrables independientemente de los cambios de plataforma.
¿Por qué ejecutar Blinko en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.