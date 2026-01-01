Bionic GPT es un reemplazo de código abierto en las instalaciones para ChatGPT, diseñado para organizaciones que necesitan IA generativa mientras mantienen los datos estrictamente confidenciales. Construido alrededor de un núcleo Rust de alto rendimiento, combina una interfaz familiar al estilo ChatGPT con características empresariales como espacios de trabajo en equipo, control de acceso basado en roles, registros de auditoría y pipelines agénticos de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) para cualquier formato de documento.

Autoalojar Bionic GPT en su VPS mantiene las indicaciones, el historial de chat, los embeddings y los documentos cargados dentro de la infraestructura que usted controla, sin tarifas por puesto ni intercambio de datos con terceros. La plataforma se conecta a cualquier modelo compatible con OpenAI —instancias locales de Ollama o proveedores remotos— e incluye PostgreSQL con pgvector para búsqueda semántica, además de un motor RAG dedicado para la ingesta de documentos y la generación de embeddings.