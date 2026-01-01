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Todo lo que puedes crear con Bionic GPT

Bionic GPT es un reemplazo de código abierto en las instalaciones para ChatGPT, diseñado para organizaciones que necesitan IA generativa mientras mantienen los datos estrictamente confidenciales. Construido alrededor de un núcleo Rust de alto rendimiento, combina una interfaz familiar al estilo ChatGPT con características empresariales como espacios de trabajo en equipo, control de acceso basado en roles, registros de auditoría y pipelines agénticos de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) para cualquier formato de documento.

Autoalojar Bionic GPT en su VPS mantiene las indicaciones, el historial de chat, los embeddings y los documentos cargados dentro de la infraestructura que usted controla, sin tarifas por puesto ni intercambio de datos con terceros. La plataforma se conecta a cualquier modelo compatible con OpenAI —instancias locales de Ollama o proveedores remotos— e incluye PostgreSQL con pgvector para búsqueda semántica, además de un motor RAG dedicado para la ingesta de documentos y la generación de embeddings.

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Funciones clave de Bionic GPT

Experiencia de chat familiar

Una interfaz pulida al estilo ChatGPT con historial de chat y tematización completa permite a los equipos adoptar la herramienta sin necesidad de reentrenamiento, mientras que una interfaz de usuario rápida en Rust mantiene las interacciones ágiles.

Asistentes RAG agénticos

Cree asistentes basados en sus propios documentos — PDF, HTML, CSV, PPTX y más — con fragmentación sin código, incrustaciones y mensajes del sistema configurados a través de la interfaz de usuario web.

Equipos y RBAC

Organice a los usuarios en espacios de trabajo de equipo aislados, gobierne el acceso a las funciones a través de roles desde su SSO y aplique límites de uso de tokens por rol para compartir la capacidad del modelo de manera equitativa.

Traiga cualquier LLM

Conéctese a modelos locales a través de Ollama o proveedores remotos usando APIs compatibles con OpenAI, y permita que los usuarios cambien entre modelos sin salir de la conversación.

Privacidad por diseño

Los documentos, las incrustaciones y el historial de chat permanecen dentro de su VPS, con seguridad a nivel de fila de Postgres y contenedores mínimos creados desde cero que proporcionan una defensa en profundidad.

¿Por qué ejecutar Bionic GPT en Hostinger?

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