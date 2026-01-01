Implementa Big-AGI con instalación de un solo clic.
Espacio de trabajo de IA profesional multimodo compatible con más de 500 modelos de más de 20 proveedores, con comparación de modelos paralela integrada.
Elige un plan VPS para Big-AGI
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Big-AGI
Big-AGI es un espacio de trabajo de IA de código abierto diseñado para profesionales que necesitan un control serio sobre sus interacciones con la IA. Conecte sus propias claves API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral y más de 15 proveedores adicionales para acceder a más de 500 modelos desde una única interfaz — sin recargos de intermediarios y sin tarifas de suscripción de plataforma más allá de lo que paga directamente a sus proveedores.
Su característica distintiva, Beam, ejecuta la misma instrucción en múltiples modelos simultáneamente y fusiona inteligentemente las mejores respuestas, reduciendo significativamente las alucinaciones en tareas de alto riesgo. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene cada conversación y clave API completamente privadas, con autenticación básica HTTP opcional para asegurar el acceso del equipo.
Funciones clave de Big-AGI
Haz Multimodelo
Ejecute cualquier prompt en múltiples modelos de IA en paralelo y combine las mejores respuestas, reduciendo las alucinaciones en tareas complejas o de alto riesgo.
Más de 500 modelos
Conecte OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter y más de 15 proveedores adicionales a través de una única interfaz usando sus propias claves API.
Privacidad Local Primero
Las conversaciones y la configuración se almacenan en el navegador, no en el servidor — tus datos nunca salen de tu propia infraestructura.
Búsqueda web y Citas
Busca en la web dentro de cualquier chat y recibe respuestas con citas de fuentes, impulsado por la Búsqueda Personalizada de Google u otros proveedores configurados.
Control de Acceso
Proteja su instancia autoalojada con Autenticación Básica HTTP para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a sus claves API y al historial de conversaciones.
¿Por qué ejecutar Big-AGI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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