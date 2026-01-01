Implementa bewCloud con un solo clic.
Plataforma de almacenamiento en la nube ligera y autoalojada para sincronización personal de archivos, con compatibilidad para CalDAV y CardDAV.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con bewCloud
bewCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube ligera y de código abierto construida con TypeScript y Deno. Te ofrece almacenamiento personal de archivos y sincronización entre dispositivos, junto con compatibilidad integrada con CalDAV y CardDAV para calendarios y contactos — todo funcionando en tu propia infraestructura.
A diferencia de otras suites en la nube más pesadas, bewCloud es intencionalmente minimalista: rápida de implementar, fácil de mantener y centrada en los casos de uso principales de acceso a archivos y sincronización de datos personales. El autoalojamiento mantiene tus archivos, calendario y contactos privados y bajo tu control total, sin tarifas de suscripción ni límites de almacenamiento impuestos por terceros.
Funciones clave de bewCloud
Almacenamiento de archivos personales
Almacene y acceda a sus archivos desde cualquier dispositivo a través de una interfaz web limpia sin depender de proveedores de nube de terceros.
Sincronización CalDAV/CardDAV
Sincroniza calendarios y contactos con cualquier cliente CalDAV o CardDAV, incluyendo aplicaciones de iOS, Android y de escritorio.
Administración de usuarios
Los controles de administrador integrados le permiten gestionar cuentas, configurar políticas de registro y controlar quién puede acceder a su instancia.
Autenticación multifactor
Proteja las cuentas con TOTP, claves de acceso o 2FA basado en correo electrónico para una capa adicional de seguridad más allá de las contraseñas.
Integración SSO
El soporte OIDC opcional le permite conectarse a un proveedor de identidad existente para el inicio de sesión único en toda su infraestructura.
¿Por qué ejecutar bewCloud en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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