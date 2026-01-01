bewCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube ligera y de código abierto construida con TypeScript y Deno. Te ofrece almacenamiento personal de archivos y sincronización entre dispositivos, junto con compatibilidad integrada con CalDAV y CardDAV para calendarios y contactos — todo funcionando en tu propia infraestructura.

A diferencia de otras suites en la nube más pesadas, bewCloud es intencionalmente minimalista: rápida de implementar, fácil de mantener y centrada en los casos de uso principales de acceso a archivos y sincronización de datos personales. El autoalojamiento mantiene tus archivos, calendario y contactos privados y bajo tu control total, sin tarifas de suscripción ni límites de almacenamiento impuestos por terceros.