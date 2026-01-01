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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Apache Zeppelin

Apache Zeppelin es un cuaderno web de código abierto diseñado para el análisis de datos interactivo y a gran escala en motores como Apache Spark, Flink y Hive. A diferencia de los cuadernos de un solo lenguaje, Zeppelin utiliza una arquitectura de intérprete conectable que permite que una sola nota combine párrafos de Scala, SQL, Python, R y shell con datos compartidos, con resultados que se pasan entre lenguajes a través de un formato de tabla incorporado.

Alojar Zeppelin en un VPS mantiene los cuadernos, las conexiones de conjuntos de datos y las credenciales del intérprete dentro de su propio entorno, elimina los precios por usuario de los servicios de cuadernos gestionados y le da control total sobre la configuración de Spark, la memoria JVM y la gestión de dependencias.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Zeppelin

Párrafos multilenguaje

Mezcle Scala, SQL, Python, R, Markdown y shell dentro de una sola nota usando intérpretes de Zeppelin, con resultados compartidos entre lenguajes.

Integración nativa de Spark

Conéctese a Apache Spark listo para usar para el procesamiento de datos distribuidos, aprendizaje automático y cargas de trabajo de streaming sin necesidad de configuración manual.

Visualizaciones integradas

Convierta cualquier resultado de SQL o DataFrame en gráficos de barras, líneas, circulares, de dispersión o de tabla dinámica con cero código de trazado y entradas de formulario dinámicas.

Ecosistema de intérpretes

Consulte bases de datos JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch y muchos otros sistemas a través de intérpretes conectables configurados por nota.

Cuadernos colaborativos

Comparta notas en vivo a través de una URL, incrustelas en paneles y prográmelas con el programador cron integrado para informes automatizados.

¿Por qué ejecutar Apache Zeppelin en Hostinger?

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