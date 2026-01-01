Implementa Apache Zeppelin con un solo clic.
Cuaderno web para análisis de datos interactivo con Spark, SQL, Scala, Python y R en un espacio de trabajo colaborativo.
Elige un plan VPS para Apache Zeppelin
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Apache Zeppelin
Apache Zeppelin es un cuaderno web de código abierto diseñado para el análisis de datos interactivo y a gran escala en motores como Apache Spark, Flink y Hive. A diferencia de los cuadernos de un solo lenguaje, Zeppelin utiliza una arquitectura de intérprete conectable que permite que una sola nota combine párrafos de Scala, SQL, Python, R y shell con datos compartidos, con resultados que se pasan entre lenguajes a través de un formato de tabla incorporado.
Alojar Zeppelin en un VPS mantiene los cuadernos, las conexiones de conjuntos de datos y las credenciales del intérprete dentro de su propio entorno, elimina los precios por usuario de los servicios de cuadernos gestionados y le da control total sobre la configuración de Spark, la memoria JVM y la gestión de dependencias.
Funciones clave de Apache Zeppelin
Párrafos multilenguaje
Mezcle Scala, SQL, Python, R, Markdown y shell dentro de una sola nota usando intérpretes de Zeppelin, con resultados compartidos entre lenguajes.
Integración nativa de Spark
Conéctese a Apache Spark listo para usar para el procesamiento de datos distribuidos, aprendizaje automático y cargas de trabajo de streaming sin necesidad de configuración manual.
Visualizaciones integradas
Convierta cualquier resultado de SQL o DataFrame en gráficos de barras, líneas, circulares, de dispersión o de tabla dinámica con cero código de trazado y entradas de formulario dinámicas.
Ecosistema de intérpretes
Consulte bases de datos JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch y muchos otros sistemas a través de intérpretes conectables configurados por nota.
Cuadernos colaborativos
Comparta notas en vivo a través de una URL, incrustelas en paneles y prográmelas con el programador cron integrado para informes automatizados.
¿Por qué ejecutar Apache Zeppelin en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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