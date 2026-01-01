Apache Zeppelin es un cuaderno web de código abierto diseñado para el análisis de datos interactivo y a gran escala en motores como Apache Spark, Flink y Hive. A diferencia de los cuadernos de un solo lenguaje, Zeppelin utiliza una arquitectura de intérprete conectable que permite que una sola nota combine párrafos de Scala, SQL, Python, R y shell con datos compartidos, con resultados que se pasan entre lenguajes a través de un formato de tabla incorporado.

Alojar Zeppelin en un VPS mantiene los cuadernos, las conexiones de conjuntos de datos y las credenciales del intérprete dentro de su propio entorno, elimina los precios por usuario de los servicios de cuadernos gestionados y le da control total sobre la configuración de Spark, la memoria JVM y la gestión de dependencias.