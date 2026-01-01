Hasta un 69% de descuento en Apache Pinot

Implementa Apache Pinot con una instalación de un solo clic.

Almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real, diseñado para análisis en menos de un segundo en datos de streaming y por lotes a gran escala.

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VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Implementa Apache Pinot con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache Pinot

Apache Pinot es un almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real, construido en LinkedIn y utilizado en producción por Uber, Stripe, Walmart, Target y Slack para impulsar análisis orientados al usuario sobre miles de millones de eventos. Ingiere datos de fuentes de transmisión como Kafka y Kinesis, así como de fuentes por lotes como S3 y HDFS, y responde a consultas SQL en milisegundos incluso con miles de usuarios concurrentes.

Alojar Pinot por tu cuenta en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y la configuración del inquilino bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de un proveedor. El Controlador de Pinot incluye una consola web integrada para la gestión de esquemas, la configuración de tablas y la exploración SQL ad-hoc.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Pinot

Consultas SQL en menos de un segundo

El almacenamiento columnar con índices de árbol estelar, invertidos y de rango devuelve una latencia de consulta p99 en milisegundos en miles de millones de filas.

Ingesta en tiempo real y por lotes

Los conectores nativos para Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS y JDBC le permiten mezclar datos de streaming e históricos dentro de una sola tabla.

Alta concurrencia

Diseñado para miles de consultas por segundo desde paneles de usuario y productos de análisis internos sin precomputación.

Consola de consultas integrada

El controlador de Pinot ofrece una interfaz de usuario web para explorar tablas, ejecutar SQL ad-hoc y administrar esquemas, segmentos y arrendatarios.

Insertar o actualizar y deduplicar tablas

Los upserts por clave primaria y las actualizaciones parciales hacen que Pinot sea adecuado para la captura de datos modificados y flujos de eventos mutables, no solo para logs de solo adición.

¿Por qué ejecutar Apache Pinot en Hostinger?

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Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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