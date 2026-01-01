Implementa AiToEarn con instalación de un solo clic.
Agente de marketing de contenidos con IA de código abierto para empresas unipersonales, creadores y marcas, para publicar en más de 12 plataformas sociales.
Elige un plan VPS para AiToEarn
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con AiToEarn
AiToEarn es un agente de marketing de contenidos de IA de código abierto que ayuda a creadores, empresas unipersonales y marcas a generar, programar y distribuir contenido en Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest y LinkedIn desde una única interfaz.
Alojar AiToEarn en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, los medios generados y los análisis de publicación bajo tu control, elimina las tarifas de SaaS basadas en asientos y te permite integrar tus propios proveedores de IA y credenciales de Relay para OAuth sin necesidad de registrarte como desarrollador en cada plataforma.
Funciones clave de AiToEarn
Publicación Multiplataforma
Publica videos, artículos y publicaciones en más de 12 redes, incluyendo Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X y LinkedIn, desde un flujo de trabajo compartido.
Generación de Contenido con IA
El agente de IA integrado genera textos, amplía o reescribe borradores, y produce imágenes y videos cortos adaptados para cada plataforma de destino.
OAuth a través de Relay
Conecte cada plataforma compatible con una sola clave API a través del servicio AiToEarn Relay — no se requieren cuentas de desarrollador por plataforma.
MCP & Agente Listo
El soporte nativo del protocolo MCP le permite impulsar AiToEarn desde Claude, Cursor y otros entornos de ejecución de agentes a través de las mismas API que utiliza la interfaz de usuario web.
Almacenamiento autoalojado
Incluye un almacén de objetos compatible con S3 integrado, un conjunto de réplicas de MongoDB y una caché de Redis para que todos los medios, cuentas y colas permanezcan en su VPS.
¿Por qué ejecutar AiToEarn en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.