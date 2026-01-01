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Plataforma LLMOps de código abierto que combina ingeniería de prompts, evaluación y observabilidad en un espacio de trabajo unificado.

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KVM 2
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8 GB RAM
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32 GB RAM
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Agenta

Agenta es una plataforma LLMOps de extremo a extremo que consolida los flujos de trabajo para implementar aplicaciones LLM en producción. Los equipos la utilizan para iterar en las indicaciones (prompts) en un entorno de pruebas comparativo, versionar configuraciones, ejecutar evaluaciones automatizadas contra conjuntos de pruebas y rastrear solicitudes en vivo con observabilidad completa, todo desde la misma interfaz.

El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las indicaciones (prompts), los conjuntos de datos de evaluación y los datos de rastreo dentro de la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por puesto, ni cuotas de tokens en los rastreos, y total libertad para integrar cualquier proveedor de LLM a través del SDK y los servicios de proxy incluidos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Agenta

Espacio de experimentación de indicaciones

Compare indicaciones lado a lado entre modelos y parámetros en un entorno visual de pruebas, luego promocione las variantes ganadoras a configuraciones versionadas.

Evaluación automatizada

Ejecute las indicaciones contra conjuntos de pruebas utilizando evaluadores incorporados o código personalizado para calificar la corrección, similitud y regresiones antes de implementar.

Observabilidad de LLM

Rastree cada solicitud a través de spans anidados con métricas completas de entrada, salida, latencia y costo para cualquier proveedor o framework de LLM.

Versionamiento de prompts

Gestionar configuraciones de prompts como artefactos versionados con entornos, reversiones y un registro que desacopla los prompts del código de la aplicación.

Agnóstico al marco

Los SDKs y la trazabilidad compatible con OpenTelemetry se integran con LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y cualquier otra pila de LLM.

¿Por qué ejecutar Agenta en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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