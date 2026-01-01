Instalación de Agenta con un solo clic.
Plataforma LLMOps de código abierto que combina ingeniería de prompts, evaluación y observabilidad en un espacio de trabajo unificado.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Agenta
Agenta es una plataforma LLMOps de extremo a extremo que consolida los flujos de trabajo para implementar aplicaciones LLM en producción. Los equipos la utilizan para iterar en las indicaciones (prompts) en un entorno de pruebas comparativo, versionar configuraciones, ejecutar evaluaciones automatizadas contra conjuntos de pruebas y rastrear solicitudes en vivo con observabilidad completa, todo desde la misma interfaz.
El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las indicaciones (prompts), los conjuntos de datos de evaluación y los datos de rastreo dentro de la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por puesto, ni cuotas de tokens en los rastreos, y total libertad para integrar cualquier proveedor de LLM a través del SDK y los servicios de proxy incluidos.
Funciones clave de Agenta
Espacio de experimentación de indicaciones
Compare indicaciones lado a lado entre modelos y parámetros en un entorno visual de pruebas, luego promocione las variantes ganadoras a configuraciones versionadas.
Evaluación automatizada
Ejecute las indicaciones contra conjuntos de pruebas utilizando evaluadores incorporados o código personalizado para calificar la corrección, similitud y regresiones antes de implementar.
Observabilidad de LLM
Rastree cada solicitud a través de spans anidados con métricas completas de entrada, salida, latencia y costo para cualquier proveedor o framework de LLM.
Versionamiento de prompts
Gestionar configuraciones de prompts como artefactos versionados con entornos, reversiones y un registro que desacopla los prompts del código de la aplicación.
Agnóstico al marco
Los SDKs y la trazabilidad compatible con OpenTelemetry se integran con LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y cualquier otra pila de LLM.
¿Por qué ejecutar Agenta en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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