Agenta es una plataforma LLMOps de extremo a extremo que consolida los flujos de trabajo para implementar aplicaciones LLM en producción. Los equipos la utilizan para iterar en las indicaciones (prompts) en un entorno de pruebas comparativo, versionar configuraciones, ejecutar evaluaciones automatizadas contra conjuntos de pruebas y rastrear solicitudes en vivo con observabilidad completa, todo desde la misma interfaz.

El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las indicaciones (prompts), los conjuntos de datos de evaluación y los datos de rastreo dentro de la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por puesto, ni cuotas de tokens en los rastreos, y total libertad para integrar cualquier proveedor de LLM a través del SDK y los servicios de proxy incluidos.