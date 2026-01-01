Mẫu bản tin thương mại điện tử
Sử dụng các mẫu bản tin thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, nêu bật các chương trình khuyến mãi và thu hút khách hàng quay lại cửa hàng của bạn.
Từ ý tưởng đến bản tin chỉ trong vài phút
Hãy tìm một mẫu mà bạn thích.
Hãy xem qua các mẫu bản tin và chọn một mẫu phù hợp với mục tiêu của bạn.
Sao chép lời nhắc
Sử dụng lời nhắc phía sau mẫu đó để tạo lại kiểu dáng trong Reach.
Tạo tài khoản Reach
Đăng ký để bắt đầu. Gói miễn phí bao gồm 20 lượt sử dụng chào mừng để thử nghiệm việc tạo bản tin.
Tạo bản tin của bạn
Sao chép đoạn văn bản vào Reach, thêm thông tin thương hiệu của bạn và tạo bản tin phù hợp với thương hiệu.
Tùy chỉnh và gửi
Chỉnh sửa bố cục và nội dung, sau đó gửi bản tin khi bạn đã sẵn sàng.
Câu hỏi thường gặp về mẫu bản tin thương mại điện tử
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về mẫu bản tin thương mại điện tử Reach.
Các bản tin thương mại điện tử đóng vai trò gì trong việc giữ chân khách hàng?
Bản tin thương mại điện tử giúp thu hút khách hàng quay lại cửa hàng của bạn bằng cách nhắc nhở họ về các sản phẩm, ưu đãi và hàng mới về.
Tôi nên chọn sản phẩm nào để giới thiệu trong bản tin như thế nào?
Hãy làm nổi bật các sản phẩm mới, sản phẩm phổ biến hoặc sản phẩm đang được khuyến mãi để cung cấp cho người đọc lý do rõ ràng để nhấp chuột.
Điều gì khiến bản tin thương mại điện tử dễ khiến người dùng hành động theo?
Hình ảnh sản phẩm rõ nét, mô tả ngắn gọn và liên kết trực tiếp đến trang sản phẩm giúp người đọc chuyển từ email sang mua hàng nhanh hơn.
