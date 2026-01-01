Vytvorte si vlastné AI nástroje – žiadne nastavenie, žiadne starosti

Vďaka AI, ktorá je už vstavaná v Horizons, si môžete vytvoriť vlastné AI nástroje – na použitie, na predaj alebo na zdieľanie.
Od zábavných vedľajších projektov po užitočné nástroje

Vytvorte si vlastné nástroje, ušetrite na predplatnom alebo vytvorte niečo, čo budú vaši používatelia milovať – a zaplatia za to. Tu je len niekoľko nápadov, ako začať.
Textové nástroje

Vytvárajte aplikácie, ktoré čítajú, píšu a reagujú. Od chatbotov, ktoré nepretržite vybavujú otázky zákazníkov, až po asistentov, ktorí pomáhajú používateľom písať motivačné listy, plánovať výlety alebo nájsť dokonalý recept.

Nástroje obrázkov

Vytvárajte aplikácie, ktoré transformujú a generujú vizuály. Umožnite používateľom premeniť fotografie na ilustrácie, navrhovať vlastné avatary, vizualizovať premeny miestností alebo vytvárať makety produktov – nie sú potrebné žiadne dizajnérske zručnosti.

Pomocné nástroje

Vytvárajte inteligentné nástroje, ktoré šetria čas vašim používateľom. Predstavte si AI-poháňané formulá na získavanie potenciálnych zákazníkov, nástroje na kontrolu životopisov, rozpočtových poradcov alebo plánovače tréningov – praktické aplikácie, ktoré vždy prinášajú skutočnú hodnotu.

Zábavné a virálne nástroje

Vytvárajte také nástroje, ktoré ľudia nevedia prestať zdieľať. Osobnostné testy, AI čítačky tarotu, vyhľadávače dvojníkov celebrít, generátory rozprávok na dobrú noc – zábavné na používanie, ešte zábavnejšie na zdieľanie.

Všetko, čo potrebujete na vytvorenie nástrojov poháňaných AI

AI, ktorá už existuje

Žiadny účet tretej strany ani samostatná fakturácia – AI je zabudovaná do Horizons – stačí otvoriť váš projekt a používať ju.

Tvorte chatovaním, nie kódovaním

Popíšte vlastnými slovami, čo chcete, a Horizons to pre vás vytvorí. Žiadny kód, žiadne technické nastavenie – len váš nápad a konverzácia.

Vaša myšlienka určuje hranice, nie technológia

Chatboty, osobní AI asistenti, generátory obrázkov, nástroje na písanie, odporúčacie systémy – čokoľvek si dokážete predstaviť, Horizons má AI, ktorá to poháňa.

Postavte to raz, zarábajte na tom

Zdieľajte svoj projekt ako šablónu a získajte 20 % províziu vždy, keď ho niekto použije na spustenie vlastnej aplikácie a kúpi si svoj prvý balíček Horizons.

Ako to funguje

01

Otvorte váš projekt Horizons

Prihláste sa do Horizons a začnite nový projekt – alebo si vyberte jednu z našich šablón pripravených pre AI, aby ste získali náskok.
02

Vytvorte, upravte a otestujte

Popíšte, čo má vaša aplikácia robiť, upravujte, kým nebude presne podľa vašich predstáv, a testujte ju naživo – všetko bez opustenia Horizons.
03

Publikovať a zdieľať

Keď budete pripravení, publikujte. Váš nástroj poháňaný AI je spustený a pripravený pre používateľov – využitie kreditov môžete sledovať kedykoľvek z vášho ovládacieho panela.

Nájdite si šablónu

Vopred pripravené šablóny

Všetky šablóny
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Tvorba bez programovania skráti vývoj o 45 %, pričom nástroje ako Hostinger Horizons premenia prirodzený jazyk na funkčné prototypy za niekoľko hodín namiesto týždňov. Vstupná bariéra pri vytváraní softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť vyskúšať nový AI nástroj na tvorbu aplikácií @Hostinger Horizons a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons môže byť najefektívnejším nástrojom na vytváranie aplikácií za milióny dolárov.

Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger Horizons je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a testovať nápady predtým, ako sa do toho pustíte naplno.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť presne to, čo chcete pre svoju webovú stránku a zákazníkov, pomocou AI HORIZONS od Hostingeru! Jednoducho úžasné – presvedčte sa sami!

Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, pomocou ktorého si môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí ho len vysvetliť a ono to jednoducho funguje.

techmano
@nice_gamin60974

Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú s @Hostinger Horizons! Bolo naozaj zábavné s novou AI aktualizáciou spolupracovať. Zmenila pravidlá hry nielen pre mňa, ale poznám aj veľa ďalších.

RameshR
@rezmeram

Zaujímalo by ma, ako Hostinger dokázal vytvoriť Horizons... Je šialené, ako rýchlo umožňuje komukoľvek nasadiť front-end aj back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Neviem ani povedať, ako dlho čakal tento projekt na mojom zozname, až kým ste nevytvorili Horizons AI. O programovaní webových aplikácií neviem nič. 0 a je to tu. Môj vysnívaný projekt, ktorým pomôžem kolegom, je ŽIVÝ. Paráda!

Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger Horizons je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne prelomový. Nastavenie subdomény pre môj blog v mojej webovej aplikácii bolo také jednoduché – povedal som si: „Páni!“

Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoduchým zadaním výzvy na Hostinger Horizons. Naozaj skvelá vec!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyskúšal som Hostinger Horizons a je to prevratná verzia! Tento nástroj na tvorbu AI aplikácií bez nutnosti programovania vytvára elegantné webové stránky a aplikácie za pár minút – navrhuje, programuje a píše za vás. Stojí za vyskúšanie.

Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Podnikateľ

S Hostinger Horizons si môžete vytvoriť celkom pekné veci. Na rozdiel od typického nástroja na tvorbu webových stránok – poskytuje viac.

Často kladené otázky o tvorbe prispôsobených AI nástrojov

Tu sú odpovede na niektoré z najčastejších otázok, ktoré dostávame o tvorbe nástrojov poháňaných AI s Horizons.

Ako si môžem vytvoriť vlastné AI nástroje?

Stačí otvoriť váš projekt Horizons a začať chatovať – opíšte, čo chcete vytvoriť jednoduchým jazykom a AI Horizons to oživí. Bezproblémová integrácia generatívnej AI je už zabudovaná do vášho projektu, takže žiadne účty tretích strán, žiadny výber modelu a žiadna samostatná fakturácia. Môžete zadávať výzvy na prispôsobenie čohokoľvek, a manuálne upravovať text alebo aktualizovať obrázky, kedykoľvek budete chcieť, bez míňania akýchkoľvek kreditov. Keď budete pripravení, zverejnite – webhosting a doména sú už zahrnuté vo vašom pláne.

Zistite viac v našom prehľade integrovanej AI Horizons.

Kto môže používať Horizons na vytvorenie vlastných nástrojov AI?

Funkcie AI Horizons sú vytvorené pre každého s nápadom – nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním. Či už ste majiteľ malého podniku, ktorý chce vytvárať vlastné AI nástroje namiesto platenia za riešenia tretích strán, tvorca, ktorý chce speňažiť svoje publikum pomocou aplikácie poháňanej AI, alebo expert – ako napríklad fitnes tréner alebo výživový poradca – ktorý chce svoje vedomosti zabaliť do nástroja, ktorý môže predať klientom, Horizons to umožňuje.

Ak dokážete opísať, čo chcete vytvoriť, môžete to vytvoriť. A ak hľadáte inšpiráciu alebo len chcete začať, prezrite si naše predpripravené šablóny a nájdite si takú, ktorá sa hodí k vášmu nápadu.

Aké druhy AI funkcií môžem pridať do svojej aplikácie?

Horizons podporuje generovanie a analýzu textu, ako aj generovanie a analýzu obrázkov (PNG, WebP, JPEG). Môžete ich použiť na vytvorenie vlastných AI chatbotov, osobných AI asistentov, nástrojov na písanie, konvertorov obrázkov, systémov odporúčaní a oveľa viac.

Je Horizons zadarmo na používanie?

S Horizons môžete začať zadarmo. Váš plán zahŕňa AI kredity na okamžité začatie tvorby a experimentovania. Keď miniete svoje bezplatné kredity, môžete si ich kedykoľvek doplniť, aby ste mohli pokračovať v tvorbe a napájať AI funkcie vo vašej publikovanej aplikácii alebo na webovej stránke. Žiadne prekvapivé poplatky, žiadne skryté poplatky – vždy máte kontrolu nad tým, čo miniete.

Ako fungujú AI kredity?

Kredity AI poháňajú dve veci: vytváranie vašej webovej stránky alebo aplikácie (1 správa = 1 kredit) a funkcie AI vo vašom publikovanom webovom projekte. Na používanie funkcií AI vo vašej webovej stránke alebo webovej aplikácii používame čiastkové kredity – čo znamená, že vaše kredity vydržia dlhšie len keď vaši používatelia interagujú s vaším nástrojom AI.

Môžem zistiť, koľko kreditov AI použila moja aplikácia?

Áno. Váš informačný panel využitia AI kreditov zobrazuje rozpis kreditov použitých na tvorbu a úpravy, ako aj kreditov spotrebovaných funkciami AI vašej aplikácie – takže vždy presne viete, kam vaše kredity smerujú.

Potrebujem na používanie Tvorcu nástrojov Horizons AI zručnosti v programovaní?

Vôbec nie. Horizons je navrhnutý pre každého – od netechnických tvorcov až po skúsených vývojárov. Ak viete opísať, čo chcete vytvoriť, Horizons vám to pomôže vytvoriť.

Môžem začať vytvárať AI nástroje, ak už mám plán zakúpený predtým?

Áno – ak ste predtým vytvorili projekt s AI App Builder alebo vytvorili webovú stránku s Horizons, integrovaná funkcia AI je už zahrnutá vo vašom pláne bez dodatočných nákladov. Stačí otvoriť existujúci projekt alebo začať nový, dobiť si svoje AI kredity a ste pripravení začať.

