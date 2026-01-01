Jak stworzyć WhatsApp CRM dla swojej firmy
Jak stworzyć WhatsApp CRM dla swojej firmy
Dostosuj swój CRM
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
CRM WhatsApp to narzędzie, które pomaga zarządzać relacjami z klientami bezpośrednio przez WhatsApp. Zamiast tracić kontrolę nad rozmowami, możesz organizować kontakty, śledzić potencjalnych klientów w leju sprzedażowym i finalizować transakcje – wszystko w jednym miejscu. W przeciwieństwie do tradycyjnych CRM, CRM dociera do klientów tam, gdzie już są: na WhatsApp.
Co mogę zrobić za pomocą WhatsApp CRM?
Dzięki WhatsApp CRM możesz organizować i zarządzać kontaktami, śledzić potencjalnych klientów za pomocą wizualnego kanału sprzedaży, automatyzować wiadomości i akceptować płatności – wszystko połączone z WhatsApp. Możesz również dostosować go do konkretnych potrzeb biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji, bez konieczności kodowania.
Czy muszę mieć jakieś umiejętności kodowania, aby stworzyć WhatsApp CRM ze sztuczną inteligencją?
Nie potrzebujesz umiejętności kodowania. Dzięki platformie do kodowania Hostinger Horizons Vibe możesz stworzyć własny CRM WhatsApp, po prostu rozmawiając ze sztuczną inteligencją, lub zacząć od gotowego szablonu i dostosować go do swojego języka – AI zajmie się kodem, projektem i treścią za Ciebie.
Jak utworzyć WhatsApp CRM za pomocą Hostinger Horizons?
Z Hostinger Horizons stworzenie aplikacji WhatsApp CRM jest proste. Oto, jak możesz to zrobić w kilku krokach:
- Skorzystaj z naszego kreatora aplikacji AI lub jednego z naszych gotowych szablonów, aby zacząć tworzyć za darmo.
- Dostosuj wszystko do potrzeb swojej firmy, czatując ze sztuczną inteligencją – to jest to, co nazywa się kodowaniem wibracji: bez umiejętności technicznych, tylko Twoje pomysły wyrażone prostym językiem.
- Wybierz plan, aby odblokować więcej komunikatów i opublikować swój CRM jednym kliknięciem.
- Połącz WhatsApp z CRM dzięki integracji z Twilio.
Możesz również skorzystać z naszego poradnika jak stworzyć CRM dla sprzedaży lub przejrzeć nasze samouczki wideo.
Ile czasu zajmuje skonfigurowanie WhatsApp CRM?
To zależy od tego, jak bardzo chcesz dostosować. Możesz zacząć w kilka minut, korzystając z gotowego szablonu, ale jeśli chcesz dostosować każdy szczegół do swojej firmy, może to potrwać dłużej. W każdym razie Hostinger Horizons sprawia, że proces jest tak szybki i intuicyjny, jak to tylko możliwe – wystarczy porozmawiać ze sztuczną inteligencją, a ona zajmie się resztą.
Czy mogę dostosować CRM do konkretnych potrzeb mojej firmy?
Tak – z Hostinger Horizons możesz dostosować wszystko. Wystarczy, że opiszesz własnymi słowami, czego potrzebujesz, a sztuczna inteligencja dostosuje projekt, treść i funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz konkretnego lejka sprzedaży, niestandardowych pól kontaktowych, czy unikalnego układu, możesz go udoskonalać w rozmowie, aż idealnie dopasuje się do Twojej firmy.
Czy korzystanie z Hostinger Horizons jest darmowe?
Hostinger Horizons nie jest darmowy, ale możesz go wypróbować przed podjęciem decyzji o wykupieniu planu. Zapoznaj się z naszym szczegółowym poradnikiem, jak zacząć i jak najlepiej wykorzystać.