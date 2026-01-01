Implementar Seafile con instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de sincronizaciÃ³n y uso compartido de archivos autoalojada como alternativa a Dropbox.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Seafile
Seafile es una plataforma de sincronizaciÃ³n y uso compartido de archivos de alto rendimiento y cÃ³digo abierto, utilizada por millones de personas en todo el mundo. Su tecnologÃa Ãºnica de sincronizaciÃ³n a nivel de bloque proporciona transferencias de archivos rÃ¡pidas y eficientes en cuanto a ancho de banda entre dispositivos, lo que la hace ideal para equipos que gestionan grandes bibliotecas de archivos. A diferencia del almacenamiento genÃ©rico en la nube, Seafile fue diseÃ±ado desde cero para la sincronizaciÃ³n confiable de colecciones masivas de archivos.
Con cifrado del lado del cliente, control de versiones de archivos, permisos granulares de carpetas y clientes de sincronizaciÃ³n nativos para cada plataforma, Seafile ofrece una gestiÃ³n de archivos de nivel empresarial sin tarifas de suscripciÃ³n ni precios por usuario. El autoalojamiento mantiene todos tus datos en tu propio servidor. Esta plantilla incluye MariaDB para el almacenamiento de metadatos, Memcached para el almacenamiento en cachÃ© de rendimiento y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro.
Funciones clave de Seafile
SincronizaciÃ³n a nivel de bloque
La sincronizaciÃ³n delta transfiere solo los bloques de archivos modificados, lo que proporciona una sincronizaciÃ³n rÃ¡pida y eficiente en cuanto al ancho de banda en todos los dispositivos conectados.
Cifrado de Extremo a Extremo
Las bibliotecas cifradas del lado del cliente aseguran que los archivos se cifren antes de salir de su dispositivo, protegiendo los datos sensibles en reposo y en trÃ¡nsito.
Control de versiones de archivos
El historial de versiones automÃ¡tico con retenciÃ³n configurable te permite restaurar versiones anteriores de archivos y rastrear cambios a lo largo del tiempo.
Enlaces seguros para compartir
Comparta archivos y carpetas a travÃ©s de enlaces con contraseÃ±as, fechas de vencimiento y lÃmites de descarga para una colaboraciÃ³n externa controlada.
Clientes multiplataforma
Los clientes de sincronizaciÃ³n nativos para Windows, macOS, Linux, iOS y Android mantienen tus archivos accesibles en cada dispositivo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Seafile en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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