Despliega Scada-LTS con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Sistema SCADA web de cÃ³digo abierto para monitoreo industrial, paneles de control, alarmas y control de dispositivos basado en protocolos.
Elige un plan VPS para Scada-LTS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Scada-LTS
Scada-LTS es un sistema SCADA (Control de SupervisiÃ³n y AdquisiciÃ³n de Datos) basado en Java y nativo de la web, diseÃ±ado para ingenieros que necesitan monitorear y controlar equipos industriales desde un navegador. Derivado del cÃ³digo base probado de Mango Automation, incluye un editor de vista grÃ¡fica, registro de datos histÃ³ricos, gestiÃ³n de alarmas, scripting y controladores integrados para Modbus, SNMP, OPC y otros protocolos industriales, sin licencias propietarias ni tarifas por etiqueta.
Alojar Scada-LTS en tu propio VPS mantiene los datos del proceso, las credenciales del dispositivo y la actividad del operador completamente dentro de tu infraestructura, mientras hace que los paneles de control sean accesibles para los equipos de campo a travÃ©s de HTTPS estÃ¡ndar sin exponer los PLC a la internet pÃºblica.
Funciones clave de Scada-LTS
Controladores multiprotocolo
Las fuentes de datos nativas de Modbus, SNMP, OPC, HTTP y SQL se conectan a PLCs, sensores y sistemas existentes sin necesidad de gateways de terceros.
Editor de vistas grÃ¡ficas
El constructor de vistas de arrastrar y soltar permite a los ingenieros componer diagramas mÃmicos en vivo, medidores y grÃ¡ficos de tendencias directamente en el navegador.
Alarmas y manejadores de eventos
Niveles de alarma configurables con acciones de correo electrÃ³nico, scripting y puntos de ajuste convierten las anomalÃas en respuestas automatizadas en toda la planta.
Registro de datos histÃ³ricos
Cada punto de datos tiene una marca de tiempo y se almacena en MySQL, lo que permite el anÃ¡lisis de tendencias a largo plazo, informes y registros de auditorÃa regulatorios.
Scripts y metapuntos
Los puntos meta basados en JavaScript y los manejadores de eventos calculan valores derivados, KPIs y lÃ³gica personalizada sin servicios externos.
Arquitectura nativa de la web
Se ejecuta en Apache Tomcat con una interfaz de usuario completamente basada en navegador, para que los operadores accedan a los paneles desde cualquier dispositivo en la red.
Â¿Por quÃ© ejecutar Scada-LTS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
Activepieces
AutomatizaciÃ³n de flujos de trabajo sin cÃ³digo y de cÃ³digo abierto con mÃ¡s de 200 integraciones de apps