Rundeck es el motor de automatizaciÃ³n de runbooks de cÃ³digo abierto mantenido por PagerDuty. Transforma scripts operativos, comandos ad-hoc y procedimientos complejos de varios pasos en trabajos versionados que cualquier miembro del equipo puede ejecutar de forma segura desde una interfaz de usuario web, API o integraciÃ³n de chat, sin entregar claves SSH o credenciales de producciÃ³n.

Alojar Rundeck en tu propio VPS mantiene las definiciones de trabajos, el historial de ejecuciÃ³n y los inventarios de nodos bajo tu control. Los ingenieros de operaciones, soporte y de guardia obtienen un Ãºnico lugar auditado para activar despliegues, reiniciar servicios, rotar claves y resolver incidentes, convirtiendo el conocimiento tribal en automatizaciÃ³n reutilizable y con alcance de permisos.