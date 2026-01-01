Implementa RSSHub con un solo clic.
Generador de feeds RSS de cÃ³digo abierto que permite suscribirse a cualquier sitio web, desde redes sociales hasta GitHub y mÃ¡s allÃ¡.
Elige un plan VPS para RSSHub
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con RSSHub
RSSHub es la red RSS de cÃ³digo abierto mÃ¡s grande del mundo, que soporta mÃ¡s de 5,000 rutas para plataformas que dejaron de ofrecer feeds RSS nativos â€” Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub y muchas mÃ¡s. Con mÃ¡s de 41,000 estrellas en GitHub y contribuciones de mÃ¡s de 1,300 desarrolladores, se ha convertido en la soluciÃ³n preferida para mantener la web abierta suscribible.
Alojar RSSHub por tu cuenta significa que tus hÃ¡bitos de consumo de contenido se mantienen privados â€” todas las solicitudes de feeds se originan desde tu propio servidor en lugar de instancias pÃºblicas que pueden registrar consultas. El almacenamiento en cachÃ© de Redis mantiene rÃ¡pidos los feeds a los que se accede con frecuencia y reduce la carga en los sitios web de origen.
Funciones clave de RSSHub
5,000+ Rutas de Contenido
Cubre cientos de plataformas, incluyendo redes sociales, sitios de noticias, GitHub, comercio electrÃ³nico y publicaciones especializadas â€” si tiene una pÃ¡gina, RSSHub puede convertirla en un feed.
Noticias de redes sociales
Genera feeds RSS de Instagram, Twitter, TikTok y YouTube sin crear cuentas ni otorgar acceso a tus credenciales a aplicaciones de terceros.
Almacenamiento en cachÃ© de Redis
La integraciÃ³n nativa de Redis ofrece respuestas rÃ¡pidas de feed para rutas de acceso frecuente, a la vez que reduce las solicitudes repetidas a los sitios web de origen.
NavegaciÃ³n centrada en la privacidad
Sigue cualquier fuente de contenido a travÃ©s de tu lector de feeds sin compartir tus hÃ¡bitos de lectura con plataformas comerciales o servicios de agregaciÃ³n.
IntegraciÃ³n de AutomatizaciÃ³n
Conecta las fuentes RSSHub a n8n, Zapier o Home Assistant para activar flujos de trabajo cada vez que se publique contenido nuevo en cualquier plataforma compatible.
Â¿Por quÃ© ejecutar RSSHub en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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