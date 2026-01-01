RSSHub es la red RSS de cÃ³digo abierto mÃ¡s grande del mundo, que soporta mÃ¡s de 5,000 rutas para plataformas que dejaron de ofrecer feeds RSS nativos â€” Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub y muchas mÃ¡s. Con mÃ¡s de 41,000 estrellas en GitHub y contribuciones de mÃ¡s de 1,300 desarrolladores, se ha convertido en la soluciÃ³n preferida para mantener la web abierta suscribible.

Alojar RSSHub por tu cuenta significa que tus hÃ¡bitos de consumo de contenido se mantienen privados â€” todas las solicitudes de feeds se originan desde tu propio servidor en lugar de instancias pÃºblicas que pueden registrar consultas. El almacenamiento en cachÃ© de Redis mantiene rÃ¡pidos los feeds a los que se accede con frecuencia y reduce la carga en los sitios web de origen.