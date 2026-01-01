Implementa RSS Bridge con un solo clic.
Puente autoalojado que convierte sitios web sin RSS en fuentes limpias y suscribibles para cualquier lector.
Elige un plan VPS para RSS Bridge
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con RSS Bridge
RSS Bridge es un servicio PHP de cĆ³digo abierto que genera feeds RSS y Atom para sitios que ya no los publican ā redes sociales, plataformas de video, portales de noticias, hilos de foros y la gran cantidad de pĆ”ginas que discretamente dejaron de publicar feeds en la Ćŗltima dĆ©cada. Incluye cientos de puentes mantenidos por la comunidad y expone cada uno como una URL de feed estable a la que puedes suscribirte desde cualquier lector.
Alojar RSS Bridge en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura privada, evita los lĆmites de tasa de las instancias pĆŗblicas y el tiempo de inactividad que vienen con las implementaciones comunitarias compartidas, y te permite incluir en la lista blanca exactamente quĆ© puentes expone tu instancia. Combinado con un lector autoalojado como FreshRSS o CommaFeed, te devuelve el control sobre cĆ³mo consumes la web abierta.
Funciones clave de RSS Bridge
Cientos de puentes
Genera feeds de canales de YouTube, lĆneas de tiempo de Mastodon, subreddits de Reddit, pĆ”ginas de Bandcamp, lanzamientos de GitHub, sitios de noticias y muchas mĆ”s fuentes, listos para usar.
MĆŗltiples formatos de feed
Ofrezca cada fuente como Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML o texto sin formato para que cualquier lector, rastreador o consumidor de webhook pueda usarla.
Lista blanca de puente
Restrinja su instancia a un conjunto curado de puentes a travĆ©s de
whitelist.txt para controlar el uso de recursos y evitar exponer raspadores poco usados.
RecuperaciĆ³n a nivel de navegador
Incluye curl-impersonate para que las solicitudes parezcan un navegador Chrome real, evitando asĆ los sitios que bloquean los clientes HTTP estĆ”ndar.
Puentes personalizados
Coloca tus propios
Bridge.php archivos en el config volume para extraer cualquier sitio que necesites sin bifurcar el proyecto.
No se necesitan cuentas
Interfaz de usuario web sin estado, sin usuarios, sin base de datos y sin registro ā las URL de los feeds son el Ćŗnico estado persistente.
ĀæPor quĆ© ejecutar RSS Bridge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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