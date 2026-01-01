Despliega Relaticle con instalación de un solo clic.
CRM de código abierto con soporte nativo de agente de IA, 30 herramientas MCP y API REST para automatizar flujos de trabajo de clientes.
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Todo lo que puedes crear con Relaticle
Relaticle es una plataforma CRM autoalojada construida con soporte nativo de agentes de IA en su núcleo. Gestiona contactos, empresas y embudos de ventas a través de una interfaz moderna impulsada por Filament, mientras expone 30 herramientas de Protocolo de Contexto de Modelo que permiten a los agentes de IA leer y escribir datos de CRM directamente, sin raspar la interfaz de usuario ni depender de integraciones frágiles.
A diferencia de los CRMs tradicionales que añaden la IA como una ocurrencia tardía, Relaticle está diseñado desde cero para la operación tanto de agentes humanos como de IA a través del mismo modelo de datos. Una API REST proporciona acceso programático completo, y un trabajador en segundo plano de Laravel Horizon maneja importaciones, notificaciones y automatización programada. Todos los datos permanecen en una base de datos PostgreSQL en su propia infraestructura.
Funciones clave de Relaticle
Soporte de Agente de IA Nativo
30 herramientas integradas del Protocolo de Contexto del Modelo permiten a los agentes de IA crear contactos, actualizar embudos de ventas y consultar datos de CRM directamente sin integraciones personalizadas.
Contactos y Embudo de ventas
Gestiona contactos, empresas, negocios y embudos de ventas en un CRM estructurado diseñado para equipos que necesitan un registro confiable de cada relación con el cliente.
API REST Completa
Una API REST completa expone todos los objetos de CRM para scripts de automatización, integraciones de terceros y reportes personalizados sin acceder a la interfaz web.
Procesamiento de trabajos en segundo plano
Laravel Horizon procesa trabajos en cola para importaciones, notificaciones y tareas programadas sin bloquear la interfaz web durante operaciones pesadas.
Inicio de sesión social OAuth
Los miembros del equipo inician sesión con cuentas de GitHub o Google, eliminando la necesidad de administrar un conjunto separado de credenciales para el CRM.
¿Por qué ejecutar Relaticle en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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