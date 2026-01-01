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Todo lo que puedes crear con Readur

Readur es una plataforma de gestión de documentos que aprovecha la tecnología OCR para transformar documentos en papel, archivos escaneados e imágenes en archivos digitales con capacidad de búsqueda. Acepta archivos PDF, imágenes y archivos de Office mediante carga de arrastrar y soltar o una carpeta de observación automática, extrae texto sin alterar los archivos originales e indexa todo en PostgreSQL para una búsqueda de texto completo rápida.

Alojar Readur por cuenta propia mantiene los documentos confidenciales —registros legales, expedientes médicos, recibos financieros— bajo tu control exclusivo sin subirlos a servicios OCR de terceros que puedan retener copias o compartir contenido. La autenticación basada en tokens y los ajustes de OCR configurables te dan un control granular sobre la concurrencia de procesamiento, la detección de idioma y las restricciones de tipo de archivo.

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Funciones clave de Readur

Extracción de texto OCR

Extrae texto automáticamente de PDFs e imágenes escaneados para que cada documento sea buscable sin transcripción manual.

Automatización de Carpeta de Vigilancia

Suelte los archivos en una carpeta monitoreada y Readur los procesa e indexa automáticamente, eliminando los pasos repetitivos de carga para la ingesta masiva.

Búsqueda de texto completo

La búsqueda de texto completo con tecnología PostgreSQL devuelve documentos relevantes al instante en todo su archivo, con filtrado y clasificación integrados.

Procesamiento no destructivo

Los archivos originales se conservan exactamente como se subieron — el texto OCR se almacena por separado para que los documentos fuente permanezcan idénticos bit a bit.

Soporte multiformato

Maneja PDFs, formatos de imagen comunes, texto sin formato, RTF y documentos de Office en un único archivo unificado sin flujos de trabajo específicos de formato.

¿Por qué ejecutar Readur en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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