Readur es una plataforma de gestión de documentos que aprovecha la tecnología OCR para transformar documentos en papel, archivos escaneados e imágenes en archivos digitales con capacidad de búsqueda. Acepta archivos PDF, imágenes y archivos de Office mediante carga de arrastrar y soltar o una carpeta de observación automática, extrae texto sin alterar los archivos originales e indexa todo en PostgreSQL para una búsqueda de texto completo rápida.

Alojar Readur por cuenta propia mantiene los documentos confidenciales —registros legales, expedientes médicos, recibos financieros— bajo tu control exclusivo sin subirlos a servicios OCR de terceros que puedan retener copias o compartir contenido. La autenticación basada en tokens y los ajustes de OCR configurables te dan un control granular sobre la concurrencia de procesamiento, la detección de idioma y las restricciones de tipo de archivo.