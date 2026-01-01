Readeck es un gestor de marcadores ligero y de código abierto, y una aplicación para leer más tarde que captura el texto legible, imágenes y artículos de cualquier URL en el momento en que la guardas. Cada marcador se almacena como un archivo ZIP único e inmutable, por lo que tus artículos guardados permanecen disponibles incluso cuando la página original cambia o desaparece de la web.

Alojar Readeck en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, resaltados y etiquetas completamente bajo tu control, sin seguimiento de terceros, sin tarifas por cuenta y sin riesgo de que un servicio de pago cierre. Un único binario Go respaldado por SQLite significa un uso de recursos muy bajo y una experiencia fluida incluso en planes de VPS pequeños.