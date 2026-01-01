Despliega Reactive Resume con instalación en un solo clic.
Creador de currículums gratuito y de código abierto que mantiene tus datos de carrera en tu propio servidor, no en una nube de terceros.
Elige un plan VPS para Reactive Resume
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Reactive Resume
Reactive Resume es un creador de currículums de código abierto que prioriza la privacidad y te da la propiedad total de tus datos profesionales. A diferencia de las herramientas de currículum SaaS que almacenan tu información en servidores de terceros, el autoalojamiento en un VPS significa que tus datos nunca abandonan tu infraestructura. Crea currículums pulcros usando más de 14 plantillas diseñadas profesionalmente, previsualiza los cambios en tiempo real y exporta PDFs perfectos al píxel — todo sin crear una cuenta en la plataforma de otra persona.
Esta implementación incluye todo lo necesario: PostgreSQL para datos de usuario, un renderizador de Chrome sin interfaz gráfica para la generación de PDF y un almacenamiento de archivos local compatible con S3. La asistencia de escritura con IA opcional está disponible a través de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude si proporcionas una clave API.
Funciones clave de Reactive Resume
Más de 14 Plantillas de Currículum
Elige entre plantillas con diseño profesional y personaliza las fuentes, los colores y los diseños a tu gusto.
Exportación de PDF perfecta al píxel
Genere PDFs a través de un renderizador de Chrome sin interfaz gráfica (headless) integrado — no se requiere ningún servicio de terceros ni complemento de navegador.
Enlaces públicos para compartir
Comparte tu currículum a través de una URL única que siempre refleje tus últimas ediciones sin necesidad de reenviar archivos.
Asistencia de escritura con IA
Mejora el contenido de tu currículum con sugerencias de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude usando tu propia clave API.
Autenticación de dos factores
Asegure las cuentas con 2FA basado en TOTP y soporte opcional de clave de acceso para inicio de sesión sin contraseña.
¿Por qué ejecutar Reactive Resume en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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