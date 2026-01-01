Despliega Razzia con un solo clic.
Plataforma de concursos en tiempo real autoalojada para organizar eventos de concursos multijugador desde tu propio VPS.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Razzia
Razzia es una plataforma de preguntas y respuestas en tiempo real, de código abierto y autoalojada, diseñada para eventos en vivo, reuniones de equipo y sesiones en el aula. Un anfitrión crea una sala de juego a través del panel de control del administrador protegido con contraseña, comparte el código de la sala con los participantes y controla el ritmo del cuestionario, todo funcionando en cualquier navegador moderno sin necesidad de que los participantes descarguen ninguna aplicación.
Alojar Razzia en tu propio VPS mantiene tu contenido de cuestionarios y los datos de los participantes privados, sin tarifas por juego ni dependencia de un servicio de terceros. La implementación ligera de un solo contenedor lo hace práctico tanto para eventos ad hoc como para actividades de equipo recurrentes y regulares.
Funciones clave de Razzia
Multijugador en tiempo real
El juego en vivo impulsado por WebSocket entrega preguntas y puntuaciones a todos los participantes simultáneamente sin un retraso perceptible, incluso a través de diferentes redes.
No se requiere aplicación
Los participantes se unen instantáneamente a través de cualquier navegador moderno usando un código de sala — sin cuenta, sin instalación y sin fricción de registro antes de que comience el cuestionario.
Panel de control del Gerente
La interfaz /manager protegida con contraseña le da al anfitrión control total sobre el flujo del juego — iniciar, avanzar y finalizar rondas a su propio ritmo.
Contenido de Cuestionario Personalizado
Define los cuestionarios como archivos JSON almacenados en tu servidor, dándote la propiedad completa sobre las preguntas, respuestas y puntuación sin dependencia de un proveedor.
Salas simultáneas
Ejecute múltiples salas de juego independientes desde una sola instancia, para que una sola implementación pueda atender a varios equipos o sesiones al mismo tiempo.
¿Por qué ejecutar Razzia en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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