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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Rallly

Rallly es una herramienta de programaciÃ³n y encuestas grupales de cÃ³digo abierto, amigable con la privacidad, diseÃ±ada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen quÃ© franjas horarias les funcionan, sin necesidad de una cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta las franjas horarias mÃ¡s populares, lo que facilita la confirmaciÃ³n de la hora final.

Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrÃ³nicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que tÃº controlas, en lugar de un servicio de programaciÃ³n de terceros. La plataforma admite mÃºltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, personalizaciÃ³n de marca y autenticaciÃ³n por enlace mÃ¡gico de correo electrÃ³nico para los organizadores, y toda la pila se ejecuta en un Ãºnico contenedor Next.js mÃ¡s PostgreSQL, lo suficientemente pequeÃ±o para uso personal, lo suficientemente robusto para un equipo pequeÃ±o o un club.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Rallly

Encuestas de citas en grupo

PropÃ³n mÃºltiples opciones de fecha y hora, recopila la disponibilidad de los invitados y encuentra el mejor horario disponible â€” encuestas al estilo Doodle sin tarifas por encuesta.

Con reconocimiento de zona horaria

Muestra cada opciÃ³n en la zona horaria local de cada encuestado automÃ¡ticamente para que los equipos distribuidos elijan horarios sin hacer cÃ¡lculos mentales.

Respuestas sin valor

Los invitados votan con un nombre y un correo electrÃ³nico opcional â€” sin registro, sin contraseÃ±a, sin fricciÃ³n â€” mientras que los organizadores mantienen cuentas para gestionar encuestas.

Inicio de sesiÃ³n con enlace mÃ¡gico

Los organizadores inician sesiÃ³n a travÃ©s de enlaces mÃ¡gicos enviados por correo electrÃ³nico en lugar de contraseÃ±as, manteniendo reducida la superficie de credenciales sin sacrificar la comodidad.

Opciones bloqueadas y ocultas

Bloquea una opciÃ³n seleccionada para congelar las respuestas, u oculta las opciones una vez que cierren las votaciones â€” Ãºtil para confirmar la elecciÃ³n final sin mÃ¡s cambios.

Marca personalizada

Establezca su propio nombre de sitio, logotipo y tema para que las encuestas se sientan como parte de su organizaciÃ³n en lugar de una pÃ¡gina de destino SaaS genÃ©rica.

Â¿Por quÃ© ejecutar Rallly en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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