Despliega Rallly con un solo clic.
Herramienta de programaciÃ³n autoalojada para elegir colaborativamente la mejor fecha y hora entre grupos, equipos y zonas horarias.
Elige un plan VPS para Rallly
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Rallly
Rallly es una herramienta de programaciÃ³n y encuestas grupales de cÃ³digo abierto, amigable con la privacidad, diseÃ±ada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen quÃ© franjas horarias les funcionan, sin necesidad de una cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta las franjas horarias mÃ¡s populares, lo que facilita la confirmaciÃ³n de la hora final.
Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrÃ³nicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que tÃº controlas, en lugar de un servicio de programaciÃ³n de terceros. La plataforma admite mÃºltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, personalizaciÃ³n de marca y autenticaciÃ³n por enlace mÃ¡gico de correo electrÃ³nico para los organizadores, y toda la pila se ejecuta en un Ãºnico contenedor Next.js mÃ¡s PostgreSQL, lo suficientemente pequeÃ±o para uso personal, lo suficientemente robusto para un equipo pequeÃ±o o un club.
Funciones clave de Rallly
Encuestas de citas en grupo
PropÃ³n mÃºltiples opciones de fecha y hora, recopila la disponibilidad de los invitados y encuentra el mejor horario disponible â€” encuestas al estilo Doodle sin tarifas por encuesta.
Con reconocimiento de zona horaria
Muestra cada opciÃ³n en la zona horaria local de cada encuestado automÃ¡ticamente para que los equipos distribuidos elijan horarios sin hacer cÃ¡lculos mentales.
Respuestas sin valor
Los invitados votan con un nombre y un correo electrÃ³nico opcional â€” sin registro, sin contraseÃ±a, sin fricciÃ³n â€” mientras que los organizadores mantienen cuentas para gestionar encuestas.
Inicio de sesiÃ³n con enlace mÃ¡gico
Los organizadores inician sesiÃ³n a travÃ©s de enlaces mÃ¡gicos enviados por correo electrÃ³nico en lugar de contraseÃ±as, manteniendo reducida la superficie de credenciales sin sacrificar la comodidad.
Opciones bloqueadas y ocultas
Bloquea una opciÃ³n seleccionada para congelar las respuestas, u oculta las opciones una vez que cierren las votaciones â€” Ãºtil para confirmar la elecciÃ³n final sin mÃ¡s cambios.
Marca personalizada
Establezca su propio nombre de sitio, logotipo y tema para que las encuestas se sientan como parte de su organizaciÃ³n en lugar de una pÃ¡gina de destino SaaS genÃ©rica.
Â¿Por quÃ© ejecutar Rallly en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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