Rallly es una herramienta de programaciÃ³n y encuestas grupales de cÃ³digo abierto, amigable con la privacidad, diseÃ±ada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen quÃ© franjas horarias les funcionan, sin necesidad de una cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta las franjas horarias mÃ¡s populares, lo que facilita la confirmaciÃ³n de la hora final.

Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrÃ³nicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que tÃº controlas, en lugar de un servicio de programaciÃ³n de terceros. La plataforma admite mÃºltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, personalizaciÃ³n de marca y autenticaciÃ³n por enlace mÃ¡gico de correo electrÃ³nico para los organizadores, y toda la pila se ejecuta en un Ãºnico contenedor Next.js mÃ¡s PostgreSQL, lo suficientemente pequeÃ±o para uso personal, lo suficientemente robusto para un equipo pequeÃ±o o un club.