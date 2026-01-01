Implementa RAGflow con una instalación de un solo clic.
Motor RAG de grado de producción con análisis profundo de documentos, recuperación de grafos de conocimiento y soporte multi-LLM.
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Todo lo que puedes crear con RAGflow
RAGflow es un motor de generación aumentada por recuperación listo para producción, construido en torno a una comprensión profunda de documentos. A diferencia de las implementaciones básicas de RAG que tratan los documentos como texto plano, RAGflow realiza un análisis sensible al diseño de archivos PDF, hojas de cálculo, presentaciones e imágenes para preservar el significado de tablas, figuras y contenido estructurado antes de la indexación.
Alojar RAGflow en tu propio VPS mantiene tus documentos privados y te da control total sobre los proveedores de LLM, las estrategias de fragmentación y los pipelines de recuperación. El grafo de conocimiento integrado y los backends de GraphRAG desbloquean el razonamiento entre documentos que la búsqueda de vectores planos no puede igualar.
Funciones clave de RAGflow
Análisis profundo de documentos
La extracción con reconocimiento de diseño maneja archivos PDF, archivos de Word, hojas de cálculo e imágenes escaneadas — conservando tablas, figuras y la estructura que los analizadores de texto plano destruyen.
Recuperación de grafo de conocimiento
GraphRAG integrado e indexación de grafos de conocimiento permiten el razonamiento entre documentos y consultas de relaciones más allá de lo que soporta la búsqueda vectorial plana.
Soporte multi-LLM
Conéctate a OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google y más de 20 proveedores adicionales sin reindexar tus documentos.
Estrategias flexibles de segmentación
Elige entre los modos de fragmentación General, Preguntas y Respuestas, Manual, Tabla y Papel para que coincida con la estructura de cada tipo de documento para una precisión de recuperación óptima.
Control de acceso multiusuario
Los permisos basados en roles permiten a los equipos compartir bases de conocimiento mientras mantienen las colecciones de documentos sensibles restringidas a usuarios autorizados.
REST API y SDK
Una API REST completa y un SDK oficial de Python le permiten integrar RAGflow en sus propias aplicaciones y automatizar los procesos de ingesta de documentos.
¿Por qué ejecutar RAGflow en Hostinger?
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Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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