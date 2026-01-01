RAGflow es un motor de generación aumentada por recuperación listo para producción, construido en torno a una comprensión profunda de documentos. A diferencia de las implementaciones básicas de RAG que tratan los documentos como texto plano, RAGflow realiza un análisis sensible al diseño de archivos PDF, hojas de cálculo, presentaciones e imágenes para preservar el significado de tablas, figuras y contenido estructurado antes de la indexación.

Alojar RAGflow en tu propio VPS mantiene tus documentos privados y te da control total sobre los proveedores de LLM, las estrategias de fragmentación y los pipelines de recuperación. El grafo de conocimiento integrado y los backends de GraphRAG desbloquean el razonamiento entre documentos que la búsqueda de vectores planos no puede igualar.