Hasta un 69% de descuento en Radicale

Despliega Radicale con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Servidor CalDAV y CardDAV ligero y autoalojado para sincronizar calendarios y contactos en todos tus dispositivos.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Backups automĆ”ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN150.99/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Despliega Radicale con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para Radicale

MĆ”s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Radicale

Radicale es un servidor CalDAV (calendario) y CardDAV (contactos) pequeĆ±o, simple y sin complicaciones, escrito en Python. Utiliza los protocolos estĆ”ndar que todo sistema operativo moderno soporta de forma nativa ā iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE ā por lo que los calendarios y contactos se sincronizan con tus dispositivos sin necesidad de instalar aplicaciones personalizadas o extensiones de navegador.

Alojar Radicale en tu propio VPS mantiene cada evento, direcciĆ³n y calendario compartido en una infraestructura que tĆŗ controlas, en lugar de entregarlos a un SaaS de calendario. El servidor almacena las colecciones como archivos planos en disco, no requiere base de datos y funciona cĆ³modamente junto con otras aplicaciones gracias a su mĆ­nima huella de Python.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Radicale

EstĆ”ndar CalDAV y CardDAV

SincronizaciĆ³n nativa con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME y KDE sin clientes de terceros ā todos los sistemas operativos modernos son compatibles con los protocolos de forma predeterminada.

Almacenamiento basado en archivos

Los calendarios y contactos residen como archivos iCalendar y vCard simples en el disco ā fĆ”ciles de respaldar, controlar versiones o migrar sin volcados de base de datos.

Multiusuario con uso compartido

Cada usuario autenticado obtiene sus propias colecciones, con reglas de uso compartido opcionales para calendarios familiares o de equipo compartidos.

Consumo mĆ­nimo de recursos

Servidor Pure-Python sin base de datos se inicia en segundos y usa decenas de megabytes de memoria ā perfecto para los planes de VPS mĆ”s pequeĆ±os.

Interfaz de administraciĆ³n web

La interfaz de usuario de navegador integrada permite a los usuarios navegar por colecciones, copiar URLs de CalDAV/CardDAV para la configuraciĆ³n del cliente y verificar que todo funciona.

Amigable con proxy inverso

DiseĆ±ado para funcionar detrĆ”s de nginx, Apache o Traefik con terminaciĆ³n HTTPS en la parte superior, para que la implementaciĆ³n sea sencilla y segura.

ĀæPor quĆ© ejecutar Radicale en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Puedes consultar nuestra PolĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

Empezar

Explora mĆ”s aplicaciones para implementar

AFFiNE

AFFiNE

Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IA

Desplegar
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy es un espacio de trabajo de cĆ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

Desplegar
BeaverHabits

BeaverHabits

Rastreador de hĆ”bitos minimalista autoalojado enfocado en registros diarios y rachas

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo interactĆŗas con Ć©l, asĆ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĆ³n, personalizaciĆ³n y anĆ”lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĆ­tica de cookies.