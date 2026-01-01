Despliega Radicale con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Servidor CalDAV y CardDAV ligero y autoalojado para sincronizar calendarios y contactos en todos tus dispositivos.
Elige un plan VPS para Radicale
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Radicale
Radicale es un servidor CalDAV (calendario) y CardDAV (contactos) pequeĆ±o, simple y sin complicaciones, escrito en Python. Utiliza los protocolos estĆ”ndar que todo sistema operativo moderno soporta de forma nativa ā iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE ā por lo que los calendarios y contactos se sincronizan con tus dispositivos sin necesidad de instalar aplicaciones personalizadas o extensiones de navegador.
Alojar Radicale en tu propio VPS mantiene cada evento, direcciĆ³n y calendario compartido en una infraestructura que tĆŗ controlas, en lugar de entregarlos a un SaaS de calendario. El servidor almacena las colecciones como archivos planos en disco, no requiere base de datos y funciona cĆ³modamente junto con otras aplicaciones gracias a su mĆnima huella de Python.
Funciones clave de Radicale
EstĆ”ndar CalDAV y CardDAV
SincronizaciĆ³n nativa con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME y KDE sin clientes de terceros ā todos los sistemas operativos modernos son compatibles con los protocolos de forma predeterminada.
Almacenamiento basado en archivos
Los calendarios y contactos residen como archivos iCalendar y vCard simples en el disco ā fĆ”ciles de respaldar, controlar versiones o migrar sin volcados de base de datos.
Multiusuario con uso compartido
Cada usuario autenticado obtiene sus propias colecciones, con reglas de uso compartido opcionales para calendarios familiares o de equipo compartidos.
Consumo mĆnimo de recursos
Servidor Pure-Python sin base de datos se inicia en segundos y usa decenas de megabytes de memoria ā perfecto para los planes de VPS mĆ”s pequeĆ±os.
Interfaz de administraciĆ³n web
La interfaz de usuario de navegador integrada permite a los usuarios navegar por colecciones, copiar URLs de CalDAV/CardDAV para la configuraciĆ³n del cliente y verificar que todo funciona.
Amigable con proxy inverso
DiseĆ±ado para funcionar detrĆ”s de nginx, Apache o Traefik con terminaciĆ³n HTTPS en la parte superior, para que la implementaciĆ³n sea sencilla y segura.
ĀæPor quĆ© ejecutar Radicale en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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