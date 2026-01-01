Hasta un 69% de descuento en R2R

Implementa R2R con instalación de un solo clic.

Marco RAG listo para producción con búsqueda híbrida, grafos de conocimiento y una API de recuperación basada en agentes para aplicaciones de IA.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Implementa R2R con instalación de un solo clic.

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KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
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KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con R2R

R2R es un framework de generación aumentada por recuperación de código abierto diseñado para su implementación en producción desde el primer día. Combina búsqueda híbrida semántica y por palabras clave con fusión de rango recíproco, construcción automática de grafos de conocimiento, ingesta de documentos multimodales y una API de recuperación agéntica que permite a los modelos de lenguaje grandes orquestar la búsqueda como parte de su ciclo de razonamiento.

Alojar R2R en tu propio VPS mantiene los documentos, índices vectoriales e historial de conversaciones bajo tu control total, sin tarifas por consulta y sin acceso de terceros a tu base de conocimiento. Esta implementación combina la API de R2R con el panel oficial y un almacén PostgreSQL más pgvector, lo que te proporciona una pila RAG completa que puedes extender con cualquier proveedor de LLM.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de R2R

Búsqueda híbrida

Combina la similitud vectorial y la búsqueda de palabras clave de texto completo con fusión de rango recíproco para mostrar el contexto más relevante para cada consulta.

Grafos de conocimiento

La extracción automática de entidades y relaciones crea un índice de grafos junto con vectores, lo que permite un razonamiento entre documentos que la recuperación plana no puede igualar.

Ingestión multimodal

Procese PDFs, documentos de Word, hojas de cálculo, imágenes y audio en un índice unificado sin escribir código de ingesta personalizado para cada formato.

RAG Agéntico

Los agentes de razonamiento recuperan, critican y refinan respuestas de forma iterativa — produciendo respuestas de mayor calidad que los pipelines RAG de una sola pasada.

LLMs multiproveedor

Conecte OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama y más de 20 proveedores de LLM adicionales a través de una única configuración — no se requiere reindexación.

REST API y SDKs

Una API REST completa más los SDKs oficiales de Python y JavaScript te permiten integrar la recuperación R2R en aplicaciones personalizadas y pipelines automatizados.

¿Por qué ejecutar R2R en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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