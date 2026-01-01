Implementa Quickwit con una instalación de un solo clic.
Motor de búsqueda nativo de la nube para la observabilidad — una alternativa de código abierto a Datadog, Elasticsearch, Loki y Tempo.
Elige un plan VPS para Quickwit
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Quickwit
Quickwit es un motor de búsqueda distribuido de código abierto escrito en Rust y diseñado específicamente para la gestión de registros, el rastreo distribuido y las cargas de trabajo de observabilidad a cualquier escala. Desacopla el cómputo del almacenamiento, indexando datos directamente en el almacenamiento de objetos para que los equipos puedan mantener meses o años de telemetría en línea por una fracción del costo de las pilas de registros tradicionales.
Alojar Quickwit en tu propio VPS te da control total sobre tu pipeline de observabilidad, compatibilidad nativa con OpenTelemetry y Jaeger, y una fuente de datos de Grafana — sin precios por host, límites de retención o dependencia de proveedor vinculada a las plataformas de observabilidad SaaS.
Funciones clave de Quickwit
OpenTelemetry nativo
Ingiere registros y trazas directamente a través de OTLP gRPC y HTTP sin sidecars ni mapeo de esquemas, luego consúltalos en segundos.
Compatible con Jaeger
La API gRPC de Jaeger de integración permite que la interfaz de usuario y los clientes existentes de Jaeger consulten rastreos respaldados por Quickwit sin cambios en la aplicación.
Búsqueda en menos de un segundo
La indexación impulsada por Tantivy ofrece consultas de texto completo y estructuradas sobre terabytes de registros y tramos con respuestas de baja latencia.
Backend de almacenamiento de objetos
Indexa datos directamente en almacenamiento compatible con S3, por lo que la retención es económica y elástica — guarda meses de telemetría sin costosos SSD.
Fuente de datos de Grafana
El plugin oficial de Grafana convierte a Quickwit en una fuente de registros y trazas de primera clase junto con los paneles de control de Prometheus y Loki.
Ingesta sin esquema
El mapeo dinámico te permite ingerir JSON semiestructurado sin definir un esquema de antemano, con esquemas estrictos opcionales cuando los necesites.
¿Por qué ejecutar Quickwit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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