Hasta un 69% de descuento en pygeoapi

Implementar pygeoapi con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Servidor Python que implementa la suite de estÃ¡ndares OGC API para publicar datos geoespaciales a travÃ©s de HTTP.

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MXN104.99/mes
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Implementar pygeoapi con una instalaciÃ³n de un solo clic.

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MXN104.99/mes
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16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
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100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con pygeoapi

pygeoapi es una implementaciÃ³n de Python de cÃ³digo abierto de los estÃ¡ndares de la API de OGC (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que convierte conjuntos de datos geoespaciales en una API RESTful descubrible y navegable. Incluye un navegador HTML integrado para que los no desarrolladores puedan navegar por colecciones, inspeccionar elementos en un mapa y descargar GeoJSON sin escribir una sola solicitud.

Alojar pygeoapi en tu propio VPS te da control total sobre quÃ© conjuntos de datos se exponen, dÃ³nde residen y quiÃ©n puede consultarlos. Conecta PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB o fuentes remotas WFS/WMS, y publÃ­calos bajo tu propio dominio con HTTPS gestionado por el proxy Traefik incluido.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de pygeoapi

EstÃ¡ndares OGC API

Implementa Funciones de la API de OGC, Coberturas, Mosaicos, Registros, Procesos y RecuperaciÃ³n de Datos Ambientales a partir de un Ãºnico archivo de configuraciÃ³n.

Navegador HTML integrado

Cada colecciÃ³n, elemento y proceso se puede explorar desde la interfaz de usuario web con un mapa interactivo de Leaflet y JSON con formato legible.

Muchos backends de datos

Ofrezca PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON y fuentes WFS remotas a travÃ©s de proveedores unificados.

DocumentaciÃ³n de OpenAPI

Una descripciÃ³n de OpenAPI 3.0 y una interfaz de usuario de Swagger/Redoc se generan automÃ¡ticamente a partir de la configuraciÃ³n para que los clientes puedan integrarse rÃ¡pidamente.

Procesamiento geoespacial

Exponga funciones de Python como Procesos de API OGC para ejecutar transformaciones bajo demanda, anÃ¡lisis y trabajos ETL contra sus datos publicados.

STAC y catÃ¡logos de metadatos

Publica catÃ¡logos compatibles con STAC de imÃ¡genes y registros para que los socios puedan buscar y rastrear tus activos geoespaciales programÃ¡ticamente.

Â¿Por quÃ© ejecutar pygeoapi en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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