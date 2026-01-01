Implementar pygeoapi con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor Python que implementa la suite de estÃ¡ndares OGC API para publicar datos geoespaciales a travÃ©s de HTTP.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con pygeoapi
pygeoapi es una implementaciÃ³n de Python de cÃ³digo abierto de los estÃ¡ndares de la API de OGC (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que convierte conjuntos de datos geoespaciales en una API RESTful descubrible y navegable. Incluye un navegador HTML integrado para que los no desarrolladores puedan navegar por colecciones, inspeccionar elementos en un mapa y descargar GeoJSON sin escribir una sola solicitud.
Alojar pygeoapi en tu propio VPS te da control total sobre quÃ© conjuntos de datos se exponen, dÃ³nde residen y quiÃ©n puede consultarlos. Conecta PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB o fuentes remotas WFS/WMS, y publÃcalos bajo tu propio dominio con HTTPS gestionado por el proxy Traefik incluido.
Funciones clave de pygeoapi
EstÃ¡ndares OGC API
Implementa Funciones de la API de OGC, Coberturas, Mosaicos, Registros, Procesos y RecuperaciÃ³n de Datos Ambientales a partir de un Ãºnico archivo de configuraciÃ³n.
Navegador HTML integrado
Cada colecciÃ³n, elemento y proceso se puede explorar desde la interfaz de usuario web con un mapa interactivo de Leaflet y JSON con formato legible.
Muchos backends de datos
Ofrezca PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON y fuentes WFS remotas a travÃ©s de proveedores unificados.
DocumentaciÃ³n de OpenAPI
Una descripciÃ³n de OpenAPI 3.0 y una interfaz de usuario de Swagger/Redoc se generan automÃ¡ticamente a partir de la configuraciÃ³n para que los clientes puedan integrarse rÃ¡pidamente.
Procesamiento geoespacial
Exponga funciones de Python como Procesos de API OGC para ejecutar transformaciones bajo demanda, anÃ¡lisis y trabajos ETL contra sus datos publicados.
STAC y catÃ¡logos de metadatos
Publica catÃ¡logos compatibles con STAC de imÃ¡genes y registros para que los socios puedan buscar y rastrear tus activos geoespaciales programÃ¡ticamente.
Â¿Por quÃ© ejecutar pygeoapi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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