Pydio Cells es una plataforma de colaboraciĆ³n de contenido autoalojada ā el sucesor moderno de PydioShare. Combina el uso compartido seguro de archivos, espacios de trabajo en equipo, generaciĆ³n de enlaces pĆŗblicos, vista previa de documentos en el navegador y control de acceso granular detrĆ”s de un backend rĆ”pido basado en Go y una interfaz web pulida que compite directamente con ofertas comerciales como Box, Dropbox Business y SharePoint.

Autoalojar Pydio Cells en un VPS mantiene sus documentos sensibles, espacios de trabajo en equipo y enlaces de uso compartido externos completamente bajo su control, sin tarifas por usuario, sin lĆ­mites de almacenamiento y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los tĆ©rminos o precios en cualquier momento.