Despliega Pydio Cells con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Plataforma de intercambio de archivos y colaboraciĆ³n de documentos autohospedada con espacios de trabajo en equipo, enlaces pĆŗblicos y una interfaz de usuario web moderna.
Elige un plan VPS para Pydio Cells
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Pydio Cells
Pydio Cells es una plataforma de colaboraciĆ³n de contenido autoalojada ā el sucesor moderno de PydioShare. Combina el uso compartido seguro de archivos, espacios de trabajo en equipo, generaciĆ³n de enlaces pĆŗblicos, vista previa de documentos en el navegador y control de acceso granular detrĆ”s de un backend rĆ”pido basado en Go y una interfaz web pulida que compite directamente con ofertas comerciales como Box, Dropbox Business y SharePoint.
Autoalojar Pydio Cells en un VPS mantiene sus documentos sensibles, espacios de trabajo en equipo y enlaces de uso compartido externos completamente bajo su control, sin tarifas por usuario, sin lĆmites de almacenamiento y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los tĆ©rminos o precios en cualquier momento.
Funciones clave de Pydio Cells
Espacios de trabajo de equipo y roles
Cree espacios de trabajo por equipo con control de acceso detallado basado en roles, para que las personas adecuadas vean las carpetas correctas sin tener que gestionar permisos manualmente.
Enlaces pĆŗblicos para compartir
Genera enlaces de descarga o carga compartibles con contraseĆ±as opcionales, fechas de caducidad y lĆmites de descarga, perfectos para enviar archivos a clientes externos.
Vista previa de archivo en el navegador
Previsualice PDFs, imĆ”genes, videos, audio y documentos de Office directamente en el navegador sin descargarlos primero o instalar visores nativos.
Acceso a WebDAV y S3
ConĆ©ctate desde clientes de sincronizaciĆ³n de escritorio, aplicaciones mĆ³viles y herramientas compatibles con S3 para que el mismo contenido resida en todos los flujos de trabajo.
Feeds de actividad y bĆŗsqueda
Los flujos de actividad por espacio de trabajo, mĆ”s la bĆŗsqueda de texto completo en todos los documentos, ayudan a los equipos a estar al tanto de lo que cambiĆ³ y a encontrar contenido rĆ”pidamente.
ĀæPor quĆ© ejecutar Pydio Cells en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
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