Hasta un 69% de descuento en Pydio Cells

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Plataforma de intercambio de archivos y colaboraciĆ³n de documentos autohospedada con espacios de trabajo en equipo, enlaces pĆŗblicos y una interfaz de usuario web moderna.

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Pydio Cells

Pydio Cells es una plataforma de colaboraciĆ³n de contenido autoalojada ā el sucesor moderno de PydioShare. Combina el uso compartido seguro de archivos, espacios de trabajo en equipo, generaciĆ³n de enlaces pĆŗblicos, vista previa de documentos en el navegador y control de acceso granular detrĆ”s de un backend rĆ”pido basado en Go y una interfaz web pulida que compite directamente con ofertas comerciales como Box, Dropbox Business y SharePoint.

Autoalojar Pydio Cells en un VPS mantiene sus documentos sensibles, espacios de trabajo en equipo y enlaces de uso compartido externos completamente bajo su control, sin tarifas por usuario, sin lĆ­mites de almacenamiento y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los tĆ©rminos o precios en cualquier momento.

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Funciones clave de Pydio Cells

Espacios de trabajo de equipo y roles

Cree espacios de trabajo por equipo con control de acceso detallado basado en roles, para que las personas adecuadas vean las carpetas correctas sin tener que gestionar permisos manualmente.

Enlaces pĆŗblicos para compartir

Genera enlaces de descarga o carga compartibles con contraseĆ±as opcionales, fechas de caducidad y lĆ­mites de descarga, perfectos para enviar archivos a clientes externos.

Vista previa de archivo en el navegador

Previsualice PDFs, imĆ”genes, videos, audio y documentos de Office directamente en el navegador sin descargarlos primero o instalar visores nativos.

Acceso a WebDAV y S3

ConĆ©ctate desde clientes de sincronizaciĆ³n de escritorio, aplicaciones mĆ³viles y herramientas compatibles con S3 para que el mismo contenido resida en todos los flujos de trabajo.

Feeds de actividad y bĆŗsqueda

Los flujos de actividad por espacio de trabajo, mĆ”s la bĆŗsqueda de texto completo en todos los documentos, ayudan a los equipos a estar al tanto de lo que cambiĆ³ y a encontrar contenido rĆ”pidamente.

ĀæPor quĆ© ejecutar Pydio Cells en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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