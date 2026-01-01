Implementa pycsw con instalación en un clic.
servidor de catálogo certificado por OGC que publica y descubre metadatos geoespaciales a través de estándares abiertos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con pycsw
pycsw es un servidor de código abierto del Servicio de Catálogo OGC para la Web (CSW) escrito en Python y utilizado por infraestructuras nacionales de datos espaciales, instituciones de investigación y geoportales para publicar metadatos geoespaciales. Es una Implementación de Referencia OGC, totalmente conforme con CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH y SRU, permitiendo que otros catálogos y clientes interoperen sin adaptadores personalizados.
Alojar pycsw en tu propio VPS te da la propiedad total del índice de metadatos que respalda tu portal de datos espaciales, sin depender de ningún servicio de catálogo de terceros. La plantilla viene preconfigurada con un repositorio SQLite para inicios rápidos y puede reconfigurarse para implementaciones a gran escala respaldadas por PostgreSQL o PostGIS.
Funciones clave de pycsw
Servidor certificado OGC
Ejecute una implementación de referencia de OGC conforme con CSW 2.0.2, CSW 3.0 y OGC API - Records de inmediato.
Múltiples APIs de catálogo
Exponga el mismo repositorio de metadatos a través de CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH y SRU para una amplia compatibilidad con el cliente.
Soporte para INSPIRE e ISO
Publicar registros ISO 19115 / 19139 y habilitar el perfil INSPIRE para cumplir con los requisitos de la directiva europea de datos espaciales.
Búsqueda federada
Configura la búsqueda distribuida en catálogos CSW remotos para que una sola consulta alcance tus registros y pares federados a la vez.
Repositorios flexibles
Comience con el almacén SQLite incluido y cambie a PostgreSQL, PostGIS u otros backends compatibles a medida que su volumen de registros crezca.
Ecosistema de Python
Extender el comportamiento a través de plugins de pycsw e integrar con la pila más amplia de geopython, incluyendo pygeoapi, OWSLib y GeoNode.
¿Por qué ejecutar pycsw en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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