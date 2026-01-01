Hasta un 69% de descuento en Pulse

Implementa Pulse con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Panel de monitoreo en tiempo real para Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker y Kubernetes con alertas y mÃ©tricas histÃ³ricas.

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Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa Pulse con una instalaciÃ³n de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Pulse

Pulse es un panel de monitoreo de cÃ³digo abierto y en tiempo real que te ofrece una vista Ãºnica y unificada de tus clÃºsteres de Proxmox VE, instancias de Proxmox Backup Server, hosts de Docker y cargas de trabajo de Kubernetes. Sondea continuamente cada nodo conectado y transmite mÃ©tricas de CPU, memoria, almacenamiento y red a una interfaz web rÃ¡pida, para que puedas detectar la presiÃ³n en una mÃ¡quina virtual, contenedor o almacÃ©n de datos de respaldo en el momento en que ocurre, en lugar de despuÃ©s de una interrupciÃ³n.

Debido a que Pulse es autoalojado, cada credencial y mÃ©trica permanece en la infraestructura que controlas, sin telemetrÃ­a de terceros y sin licencias por nodo. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene el panel accesible incluso cuando un host monitoreado estÃ¡ teniendo problemas, y las alertas de umbral configurables te notifican por correo electrÃ³nico, webhooks o chat antes de que los pequeÃ±os problemas se conviertan en tiempo de inactividad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Pulse

Vista unificada de Proxmox

Monitoree mÃºltiples clÃºsteres de Proxmox VE e instancias de Proxmox Backup Server desde un solo panel, con mÃ©tricas por VM, por contenedor y por almacÃ©n de datos.

MÃ©tricas de transmisiÃ³n en tiempo real

Las cifras en vivo de CPU, memoria, disco y red se actualizan continuamente a travÃ©s de WebSocket para que veas los cambios de carga en el instante en que ocurren.

Monitoreo de Docker y Kubernetes

Rastree el uso de recursos de contenedores y pods junto con sus hosts Proxmox para obtener una imagen consistente en mÃ¡quinas virtuales y contenedores.

Alertas de umbral configurables

Establece lÃ­mites en CPU, memoria, almacenamiento o temperatura y recibe notificaciones por correo electrÃ³nico, webhook o chat antes de que los problemas escalen.

Sondeo de API sin agente

Pulse se conecta a Proxmox usando tokens de API, por lo que no hay nada adicional que instalar en los nodos que monitorea.

Â¿Por quÃ© ejecutar Pulse en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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