Implementa Pulse con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Panel de monitoreo en tiempo real para Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker y Kubernetes con alertas y mÃ©tricas histÃ³ricas.
Elige un plan VPS para Pulse
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Pulse
Pulse es un panel de monitoreo de cÃ³digo abierto y en tiempo real que te ofrece una vista Ãºnica y unificada de tus clÃºsteres de Proxmox VE, instancias de Proxmox Backup Server, hosts de Docker y cargas de trabajo de Kubernetes. Sondea continuamente cada nodo conectado y transmite mÃ©tricas de CPU, memoria, almacenamiento y red a una interfaz web rÃ¡pida, para que puedas detectar la presiÃ³n en una mÃ¡quina virtual, contenedor o almacÃ©n de datos de respaldo en el momento en que ocurre, en lugar de despuÃ©s de una interrupciÃ³n.
Debido a que Pulse es autoalojado, cada credencial y mÃ©trica permanece en la infraestructura que controlas, sin telemetrÃa de terceros y sin licencias por nodo. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene el panel accesible incluso cuando un host monitoreado estÃ¡ teniendo problemas, y las alertas de umbral configurables te notifican por correo electrÃ³nico, webhooks o chat antes de que los pequeÃ±os problemas se conviertan en tiempo de inactividad.
Funciones clave de Pulse
Vista unificada de Proxmox
Monitoree mÃºltiples clÃºsteres de Proxmox VE e instancias de Proxmox Backup Server desde un solo panel, con mÃ©tricas por VM, por contenedor y por almacÃ©n de datos.
MÃ©tricas de transmisiÃ³n en tiempo real
Las cifras en vivo de CPU, memoria, disco y red se actualizan continuamente a travÃ©s de WebSocket para que veas los cambios de carga en el instante en que ocurren.
Monitoreo de Docker y Kubernetes
Rastree el uso de recursos de contenedores y pods junto con sus hosts Proxmox para obtener una imagen consistente en mÃ¡quinas virtuales y contenedores.
Alertas de umbral configurables
Establece lÃmites en CPU, memoria, almacenamiento o temperatura y recibe notificaciones por correo electrÃ³nico, webhook o chat antes de que los problemas escalen.
Sondeo de API sin agente
Pulse se conecta a Proxmox usando tokens de API, por lo que no hay nada adicional que instalar en los nodos que monitorea.
Â¿Por quÃ© ejecutar Pulse en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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