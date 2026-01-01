Pulsarr conecta las listas de seguimiento de Plex con Sonarr y Radarr, convirtiendo cada toque de "Agregar a la lista de seguimiento" dentro de la aplicaciÃ³n de Plex en una solicitud de descarga automatizada â€” sin una segunda interfaz, sin inicios de sesiÃ³n separados y sin invitaciones por usuario. Monitorea Plex en tiempo real para usuarios de Plex Pass y recurre al sondeo escalonado para los demÃ¡s, luego enruta cada tÃ­tulo a la instancia correcta de Sonarr o Radarr segÃºn las reglas que definas.

Alojar Pulsarr en tu propio VPS mantiene los datos de la lista de seguimiento, los permisos de usuario y las claves API de arr bajo tu control. Los flujos de trabajo de aprobaciÃ³n, las cuotas por usuario, las notificaciones de Discord y la sincronizaciÃ³n de etiquetas de Plex se ejecutan continuamente sin depender de que un servidor domÃ©stico permanezca en lÃ­nea.