Implementa Prometheus con una instalación de un solo clic.
El kit de herramientas de monitoreo de código abierto graduado de CNCF que se convirtió en el estándar de la industria para la recopilación de métricas nativas de la nube y las alertas.
Elige un plan VPS para Prometheus
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Prometheus
Prometheus recopila métricas de series temporales de su infraestructura y aplicaciones a través de un modelo HTTP basado en extracción, las almacena en una TSDB local eficiente y expone PromQL, un potente lenguaje de consulta para segmentar, agregar y alertar sobre cualquier métrica. Graduado de la CNCF junto con Kubernetes, es la base de monitoreo elegida por los equipos de DevOps en empresas como GitLab, DigitalOcean y Uber.
Ejecutar Prometheus en su propio VPS le brinda ingesta ilimitada de métricas a un costo fijo, control total sobre los intervalos de extracción y los períodos de retención, e integración nativa con Grafana, Alertmanager y cientos de exportadores de la comunidad, sin cargos en la nube por métrica ni restricciones de muestreo de datos.
Funciones clave de Prometheus
Lenguaje de consulta PromQL
Un lenguaje de consulta funcional flexible le permite agregar, transformar y alertar sobre cualquier combinación de métricas en toda su infraestructura en tiempo real.
Colección basada en extracción
Prometheus recopila métricas de puntos finales HTTP en un horario configurable, lo que facilita añadir nuevos objetivos sin cambiar la aplicación monitoreada.
Descubrimiento de servicios
Las integraciones nativas con Kubernetes, Consul, EC2 y más descubren y monitorean automáticamente nuevos servicios a medida que se inician sin configuración manual.
Reglas de Alerta
Define reglas de alerta basadas en umbrales y tendencias que dirigen las notificaciones a través de Alertmanager a Slack, PagerDuty, correo electrónico o cualquier punto final de webhook.
Integración de Grafana
Prometheus es la fuente de datos predeterminada para Grafana, lo que permite paneles enriquecidos, mapas de calor y la visualización de todas tus métricas con una configuración mínima.
¿Por qué ejecutar Prometheus en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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