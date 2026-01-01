Despliega ProjectSend con un solo clic.
Plataforma profesional de intercambio de archivos centrada en el cliente, con cuentas por cliente, seguimiento de descargas y controles de acceso granulares para agencias y empresas.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ProjectSend
ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes especĆficos en lugar de con el pĆŗblico en general. Cada cliente obtiene su propio inicio de sesiĆ³n y ve solo los archivos que se le han asignado, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de vencimiento para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas, creando una alternativa responsable y con marca a los enlaces genĆ©ricos de almacenamiento en la nube.
Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes ācontratos, documentos financieros, activos de diseĆ±oā en una infraestructura que controlas completamente, sin tarifas por usuario, sin lĆmites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.
Funciones clave de ProjectSend
Cuentas por cliente
Cada cliente obtiene un inicio de sesiĆ³n dedicado y ve solo los archivos que se le asignaron, manteniendo cada relaciĆ³n privada y organizada sin enlaces pĆŗblicos compartidos.
Seguimiento de Descargas
Los registros detallados de actividad muestran exactamente quiĆ©n descargĆ³ quĆ© archivo y cuĆ”ndo, proporcionando prueba de entrega para el cumplimiento y reduciendo los correos electrĆ³nicos de "Āælo recibiste?".
Fechas de Caducidad
Establezca la caducidad automĆ”tica en documentos sensibles para que el acceso sea revocado despuĆ©s de un perĆodo definido, reduciendo la exposiciĆ³n sin una limpieza manual.
Notificaciones de correo
Los clientes reciben correos electrĆ³nicos automĆ”ticos cuando hay nuevos archivos disponibles, eliminando la necesidad de notificarles por separado despuĆ©s de cada carga.
Marca Personalizada
Temas y logotipos personalizables presentan un portal de archivos profesional y de marca blanca que refleja la identidad de tu agencia o negocio en lugar de un servicio genĆ©rico.
ĀæPor quĆ© ejecutar ProjectSend en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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