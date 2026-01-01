ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes especĆ­ficos en lugar de con el pĆŗblico en general. Cada cliente obtiene su propio inicio de sesiĆ³n y ve solo los archivos que se le han asignado, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de vencimiento para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas, creando una alternativa responsable y con marca a los enlaces genĆ©ricos de almacenamiento en la nube.

Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes ācontratos, documentos financieros, activos de diseĆ±oā en una infraestructura que controlas completamente, sin tarifas por usuario, sin lĆ­mites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.