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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con ProjectSend

ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes especĆ­ficos en lugar de con el pĆŗblico en general. Cada cliente obtiene su propio inicio de sesiĆ³n y ve solo los archivos que se le han asignado, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de vencimiento para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas, creando una alternativa responsable y con marca a los enlaces genĆ©ricos de almacenamiento en la nube.

Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes ācontratos, documentos financieros, activos de diseĆ±oā en una infraestructura que controlas completamente, sin tarifas por usuario, sin lĆ­mites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.

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Funciones clave de ProjectSend

Cuentas por cliente

Cada cliente obtiene un inicio de sesiĆ³n dedicado y ve solo los archivos que se le asignaron, manteniendo cada relaciĆ³n privada y organizada sin enlaces pĆŗblicos compartidos.

Seguimiento de Descargas

Los registros detallados de actividad muestran exactamente quiĆ©n descargĆ³ quĆ© archivo y cuĆ”ndo, proporcionando prueba de entrega para el cumplimiento y reduciendo los correos electrĆ³nicos de "Āælo recibiste?".

Fechas de Caducidad

Establezca la caducidad automĆ”tica en documentos sensibles para que el acceso sea revocado despuĆ©s de un perĆ­odo definido, reduciendo la exposiciĆ³n sin una limpieza manual.

Notificaciones de correo

Los clientes reciben correos electrĆ³nicos automĆ”ticos cuando hay nuevos archivos disponibles, eliminando la necesidad de notificarles por separado despuĆ©s de cada carga.

Marca Personalizada

Temas y logotipos personalizables presentan un portal de archivos profesional y de marca blanca que refleja la identidad de tu agencia o negocio en lugar de un servicio genĆ©rico.

ĀæPor quĆ© ejecutar ProjectSend en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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