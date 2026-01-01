Prefect te permite convertir cualquier función de Python en un flujo de trabajo programado, observable y con reintentos automáticos con solo un decorador. A diferencia de las herramientas de orquestación que dependen mucho de YAML, Prefect mantiene los flujos de trabajo como código Python regular —probables, controlados por versiones y desplegables como cualquier otro módulo. La interfaz de usuario incluida muestra el estado de ejecución en tiempo real, los registros y el historial a nivel de tarea para cada ejecución.

Alojar Prefect en tu propio VPS elimina las tarifas de ejecución en la nube, te proporciona ejecuciones ilimitadas de flujos de trabajo a un costo de infraestructura fijo y mantiene los datos sensibles de la canalización —credenciales, resultados de consultas, registros— completamente en tu propia infraestructura sin dependencia de un proveedor.