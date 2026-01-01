Despliega Plane con instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de proyectos de código abierto para seguimiento de incidencias, ciclos de sprint y hojas de ruta de productos — una alternativa autoalojada a Jira y Linear.
Elige un plan VPS para Plane
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Plane
Plane es una potente plataforma de gestión de proyectos de código abierto que sirve como una alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com y ClickUp. Los equipos rastrean incidencias, ejecutan ciclos de sprint con gráficos de burndown, planifican hojas de ruta de productos y colaboran en tiempo real — todo ello sin precios por usuario ni que los datos salgan de tu infraestructura.
La implementación autoalojada incluye PostgreSQL, caché de Valkey, cola de mensajes de RabbitMQ y almacenamiento de objetos de MinIO para una configuración completamente autónoma. A diferencia de las herramientas de proyectos SaaS que cobran por puesto, ejecutar Plane en tu VPS proporciona usuarios y proyectos ilimitados a un coste de infraestructura fijo con propiedad total de los datos.
Funciones clave de Plane
Seguimiento de incidencias
Cree y gestione elementos de trabajo con texto enriquecido, archivos adjuntos, subincidencias y referencias entre proyectos en una vista centralizada.
Ciclos de Sprint
Ejecuta sprints ágiles con gráficos de trabajo pendiente y seguimiento del impulso del equipo para mantener el ritmo de desarrollo a tiempo.
Hojas de ruta de productos
Planifica y comunica la dirección del producto con hojas de ruta visuales que se vinculan directamente a los problemas y módulos que entregan cada hito.
Colaboración en tiempo real
Las actualizaciones en vivo aseguran que cada miembro del equipo vea el estado más reciente del problema, los comentarios y las asignaciones sin necesidad de actualizaciones manuales.
Vistas Personalizables
Crea vistas filtradas de tablero, lista y calendario que se pueden guardar y compartir con todo el equipo para una visibilidad consistente del proyecto.
Módulos y Analítica
Agrupa los problemas relacionados en módulos para proyectos complejos, luego haz un seguimiento del progreso con análisis integrados y visualizaciones de tendencias.
¿Por qué ejecutar Plane en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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