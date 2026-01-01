Implementa Plandex con instalación de un solo clic.
Agente de codificación de IA de terminal de código abierto que planifica y ejecuta tareas grandes y de varios pasos en muchos archivos.
Elige un plan VPS para Plandex
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Plandex
Plandex es un agente de codificación de IA de código abierto que reside en tu terminal y aborda tareas de software del mundo real que abarcan docenas de archivos y muchos pasos. En lugar de producir fragmentos de código únicos, construye y refina un plan, aísla los cambios de archivos para una revisión basada en diferencias antes de aplicarlos, y maneja hasta 2 millones de tokens de contexto para trabajar en grandes bases de código.
Alojar Plandex en tu propio VPS mantiene tu código, prompts y planes en una infraestructura que controlas, a la vez que te proporciona un servidor persistente al que la ligera CLI de Plandex puede conectarse desde cualquier máquina de desarrollo. Tú proporcionas tus propias credenciales de proveedor de modelos — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google o Ollama local — por lo que no hay tarifa de plataforma por asiento ni dependencia de proveedor.
Funciones clave de Plandex
Planea tareas grandes
Crea planes de varios pasos para cambios que abarcan docenas de archivos en lugar de producir fragmentos de código únicos.
Contexto de 2M de tokens
Carga y razona a través de grandes bases de código con una ventana de contexto de hasta 2 millones de tokens.
Revisión basada en diferencias
Aísla las ediciones de archivos y muestra un diff por cada cambio para que apruebes o rechaces antes de que algo toque tu árbol de trabajo.
Modelos multiproveedor
Se conecta a modelos de OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini y Ollama locales desde una única sesión de CLI.
REPL nativo de terminal
Se ejecuta en un REPL de terminal con autocompletado de comandos difuso, soporte para scripting y tuberías — no se requiere una pestaña del navegador.
Servidor autoalojado
La CLI en tu laptop se conecta al servidor de Plandex en tu VPS, manteniendo los planes y el estado del proyecto bajo tu control.
¿Por qué ejecutar Plandex en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
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