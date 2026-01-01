Implementa PicoClaw con un solo clic.
Asistente de IA ultraligero escrito en Go con soporte nativo de MCP y mĆ”s de 30 integraciones de proveedores de LLM.
Elige un plan VPS para PicoClaw
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con PicoClaw
PicoClaw es un asistente de IA independiente de cĆ³digo abierto iniciado por Sipeed y escrito completamente en Go desde cero. El proyecto fue reconstruido a travĆ©s de un proceso de autoarranque (self-bootstrapping) āel propio Agente de IA impulsĆ³ la migraciĆ³n de arquitectura y la optimizaciĆ³n del cĆ³digoā produciendo un Ćŗnico binario estĆ”tico que arranca en menos de un segundo y se ejecuta en un solo nĆŗcleo de CPU.
DiseĆ±ado para ser diminuto, rĆ”pido y desplegable en cualquier lugar, PicoClaw ejecuta las mismas cargas de trabajo que frameworks de agentes mucho mĆ”s pesados, consumiendo alrededor de 10 MB de RAM. Alojar el lanzador en un VPS te proporciona una consola basada en navegador, configuraciĆ³n persistente y una puerta de enlace de larga duraciĆ³n que conecta tu LLM elegido con Telegram, Discord, Matrix, WeChat y cualquier servidor MCP al que lo dirijas.
Funciones clave de PicoClaw
Huella ultrabaja
El uso de memoria central por debajo de 10 MB y los tiempos de arranque en menos de un segundo significan que un solo VPS puede alojar PicoClaw junto con el resto de su pila sin una sobrecarga medible.
Lanzador de consola web
El lanzador basado en navegador en el puerto 18800 te guĆa a travĆ©s de la configuraciĆ³n del proveedor, canal y puerta de enlace sin editar archivos JSON manualmente.
Soporte nativo de MCP
La integraciĆ³n de primera clase del Protocolo de Contexto de Modelo le permite conectar cualquier servidor MCP para extender las capacidades del agente sin escribir plugins personalizados.
MĆ”s de 30 proveedores de LLM
Usa OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax y mĆ”s a travĆ©s de una Ćŗnica configuraciĆ³n de model_list.
Pasarela multicanal
La pasarela de larga duraciĆ³n expone a tu agente a travĆ©s de Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat y WeCom desde una Ćŗnica implementaciĆ³n.
GestiĆ³n inteligente de modelos
El enrutamiento basado en reglas envĆa consultas simples a modelos ligeros y las complejas a modelos insignia, reduciendo el gasto de la API sin afectar la calidad.
ĀæPor quĆ© ejecutar PicoClaw en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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