Implementa pgBackWeb con instalación en un clic.
Interfaz web de código abierto para programar y monitorizar respaldos de PostgreSQL en múltiples bases de datos y destinos de almacenamiento.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con pgBackWeb
pgBackWeb es un gestor de respaldos de PostgreSQL de código abierto con una interfaz web para programar, ejecutar y monitorizar tareas de respaldo en múltiples bases de datos y destinos de almacenamiento. A diferencia de las herramientas de línea de comandos que requieren conocimientos de scripting de shell, pgBackWeb te permite configurar programaciones, políticas de retención y destinos de almacenamiento completamente a través de un navegador.
Alojar pgBackWeb por tu cuenta en tu propio VPS mantiene la configuración de tus respaldos y las credenciales de la base de datos bajo tu control total. Todas las credenciales almacenadas se cifran usando una clave que tú proporcionas, y los respaldos llegan a un almacenamiento de tu propiedad, ya sea un disco local o un almacenamiento de objetos compatible con S3 que tú configures.
Funciones clave de pgBackWeb
Soporte para múltiples bases de datos
Conecte y programe copias de seguridad para múltiples bases de datos PostgreSQL desde un solo panel de control sin archivos de configuración separados por base de datos.
Almacenamiento compatible con S3
Enviar archivos de respaldo a AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, o cualquier punto final compatible con S3 junto con el almacenamiento local.
Trabajos de respaldo programados
Define programas de respaldo recurrentes con políticas de retención configurables para eliminar automáticamente los archivos antiguos y controlar los costos de almacenamiento.
Credenciales cifradas
Todas las contraseñas de la base de datos y las claves de acceso al almacenamiento están cifradas en reposo usando una clave privada que usted controla — nunca se almacenan en texto sin formato.
Seguimiento del historial de respaldo
Cada copia de seguridad se registra con el estado, la duración y el tamaño del archivo para que sepas inmediatamente cuando un trabajo falla.
¿Por qué ejecutar pgBackWeb en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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