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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) es una plataforma gratuita de código abierto diseñada específicamente para la observabilidad de bases de datos. Recopila métricas, análisis de consultas y datos de rendimiento de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB y ProxySQL, y luego muestra todo en paneles de Grafana preconstruidos con un desglose profundo por consulta. PMM incluye un motor de análisis de consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planes de ejecución y rastrea las huellas de las consultas a lo largo del tiempo — lo que brinda a los administradores de bases de datos la visibilidad que necesitan para ajustar el rendimiento sin herramientas de terceros.

Alojar PMM en tu propio VPS mantiene las credenciales sensibles de la base de datos y los datos de consulta completamente dentro de tu propia infraestructura. No hay tarifas por host, ni cargos por salida de datos en la nube, ni dependencia de un proveedor — solo control total sobre los períodos de retención, los umbrales de alerta y la personalización del panel.

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Funciones clave de Percona PMM

Soporte para múltiples bases de datos

Monitorea MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB y ProxySQL desde una única interfaz sin implementar pilas de monitoreo separadas por tipo de base de datos.

Análisis de consultas

Identifica y analiza las consultas más lentas y que consumen más recursos con desgloses del plan de ejecución y seguimiento histórico de huellas dactilares.

Paneles de control prediseñados

Decenas de paneles de Grafana vienen listos para usar, que cubren los aspectos internos de InnoDB, el retraso de replicación, el oplog de MongoDB y la actividad de vacuum de PostgreSQL.

Alertas integradas

Define alertas basadas en umbrales para retraso de replicación, utilización de disco, consultas lentas y saturación de conexiones con Percona Alerting integrado.

Asesores de amenazas a la seguridad

Las comprobaciones automatizadas de seguridad de la base de datos señalan riesgos de configuración como autenticación faltante, contraseñas débiles e interfaces de administración expuestas.

Control de retención de datos

Configure los períodos de retención y la resolución de las métricas de forma independiente para equilibrar el uso del almacenamiento con la granularidad que necesita para la planificación de la capacidad.

¿Por qué ejecutar Percona PMM en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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