Hasta un 69% de descuento en PdfDing

Implementa PdfDing con una instalación de un solo clic.

Gestor de PDF autoalojado con visualización basada en navegador, anotación y sincronización de la posición de lectura entre dispositivos.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Implementa PdfDing con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con PdfDing

PdfDing es un gestor y visor de PDF autoalojado que recuerda tu posición de lectura en todos tus dispositivos, para que puedas empezar a leer en una computadora de escritorio y continuar en un teléfono sin perder tu lugar. Los archivos se organizan en espacios de trabajo y colecciones con etiquetado multinivel, favoritos y archivado. El visor basado en navegador te permite anotar, resaltar, añadir texto, dibujar y firmar documentos — con todas las anotaciones almacenadas en el servidor y sincronizadas en cada dispositivo.

Alojar PdfDing en tu propio VPS mantiene tu biblioteca de documentos privada: sin archivos subidos a un servicio en la nube, sin análisis de uso y con control total sobre quién puede acceder a tu instancia. El inicio de sesión único OIDC opcional, la autenticación de dos factores y los controles de acceso por enlace lo hacen práctico tanto para uso personal como para equipos pequeños.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PdfDing

Sincronización entre dispositivos

La posición de lectura, las anotaciones y las firmas digitales se sincronizan en todos los dispositivos para que nunca pierdas tu lugar al cambiar entre escritorio y móvil.

Anotación y edición

Agregue texto, resaltados, dibujos y comentarios directamente en el navegador — sin necesidad de herramientas de terceros — con anotaciones almacenadas en el servidor.

Colecciones y etiquetado

Organiza PDFs en espacios de trabajo y colecciones con etiquetas multinivel, marcadores de favoritos y archivado para una biblioteca personal o de equipo estructurada.

Firmas digitales

Firma documentos en el navegador y ten las firmas sincronizadas y guardadas en todos tus dispositivos sin instalar ningún software de escritorio.

SSO y autenticación de dos factores

Integre con cualquier proveedor OIDC para inicio de sesión único, y proteja las cuentas con autenticación de dos factores TOTP o con llave de hardware WebAuthn.

Enlaces compartibles

Genera enlaces para compartir con control de acceso y códigos QR para PDFs individuales, lo que facilita compartir documentos sin otorgar acceso completo a la cuenta.

¿Por qué ejecutar PdfDing en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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