Parseable es un data lake de observabilidad de cĆ³digo abierto diseĆ±ado especĆ­ficamente para registros, mĆ©tricas y trazas. Escrito en Rust y almacenando datos en Apache Parquet, ingiere telemetrĆ­a de alto volumen a una fracciĆ³n del costo de las pilas de registro tradicionales, manteniendo un rendimiento de consulta rĆ”pido mediante el almacenamiento en cachĆ© inteligente y el almacenamiento columnar.

Alojar Parseable por tu cuenta en un VPS te brinda un backend de observabilidad completo bajo tu propio control: una API de ingesta HTTP compatible con OpenTelemetry, un motor de consulta integrado con soporte SQL, paneles, alertas y acceso basado en roles ā todo sin tarifas de ingesta por GB, dependencia de proveedor o envĆ­o de datos de registro sensibles a proveedores de SaaS de terceros.