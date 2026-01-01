Implementa Parseable con un solo clic.
Lago de datos de observabilidad de alto rendimiento para registros, mĆ©tricas y trazas, construido en Rust sobre Apache Parquet.
Elige un plan VPS para Parseable
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Parseable
Parseable es un data lake de observabilidad de cĆ³digo abierto diseĆ±ado especĆficamente para registros, mĆ©tricas y trazas. Escrito en Rust y almacenando datos en Apache Parquet, ingiere telemetrĆa de alto volumen a una fracciĆ³n del costo de las pilas de registro tradicionales, manteniendo un rendimiento de consulta rĆ”pido mediante el almacenamiento en cachĆ© inteligente y el almacenamiento columnar.
Alojar Parseable por tu cuenta en un VPS te brinda un backend de observabilidad completo bajo tu propio control: una API de ingesta HTTP compatible con OpenTelemetry, un motor de consulta integrado con soporte SQL, paneles, alertas y acceso basado en roles ā todo sin tarifas de ingesta por GB, dependencia de proveedor o envĆo de datos de registro sensibles a proveedores de SaaS de terceros.
Funciones clave de Parseable
Almacenamiento nativo de Parquet
Almacene los eventos ingeridos como archivos Apache Parquet columnares para consultas analĆticas rĆ”pidas y una compresiĆ³n drĆ”stica en comparaciĆ³n con JSON sin procesar.
OpenTelemetry listo
Acepta registros, mĆ©tricas y trazas a travĆ©s del protocolo OpenTelemetry para que los recolectores y SDKs existentes puedan enviar datos sin cambios en el cĆ³digo.
Motor de consultas SQL
Consulte la telemetrĆa con SQL ANSI familiar en cualquier rango de tiempo, con respuesta en subsegundos en campos indexados y escaneos particionados.
Paneles integrados
Crea paneles interactivos y consultas guardadas directamente dentro de Parseable sin tener que integrar una herramienta de visualizaciĆ³n separada.
Alertas y RBAC
Define alertas basadas en umbrales en flujos de registro y otorga acceso limitado a los equipos a travĆ©s de control de acceso basado en roles en flujos y arrendatarios.
RetenciĆ³n rentable
El cachĆ© inteligente y el almacenamiento por niveles mantienen los datos recientes disponibles para consultas, mientras que las particiones mĆ”s antiguas permanecen comprimidas en el disco para una retenciĆ³n prolongada.
ĀæPor quĆ© ejecutar Parseable en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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