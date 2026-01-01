PairDrop es una plataforma moderna para compartir archivos basada en la web que lleva las transferencias al estilo AirDrop a cada dispositivo y sistema operativo. Utilizando la tecnologÃ­a WebRTC, los archivos viajan directamente del remitente al destinatario sin tocar el servidor; el VPS solo coordina la conexiÃ³n. Abre la interfaz web en cualquier dispositivo, ve quiÃ©n mÃ¡s estÃ¡ en la red y envÃ­a archivos con un solo clic. Sin cuentas, sin aplicaciones, sin lÃ­mites de tamaÃ±o.

Alojar PairDrop por tu cuenta le da a tu casa u oficina un centro de intercambio de archivos permanente y siempre accesible, protegido por HTTPS a travÃ©s de Traefik. Los archivos nunca pasan por almacenamiento de terceros, las transferencias se ejecutan a la mÃ¡xima velocidad de la red local, y el enfoque de autoalojamiento significa que no hay costos por archivo ni por ancho de banda, sin importar cuÃ¡nto comparta tu equipo.