Implementa PairDrop con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Alternativa a AirDrop basada en navegador para transferencias instantÃ¡neas de archivos punto a punto entre cualquier dispositivo en tu red, sin necesidad de instalar ninguna aplicaciÃ³n.
Elige un plan VPS para PairDrop
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con PairDrop
PairDrop es una plataforma moderna para compartir archivos basada en la web que lleva las transferencias al estilo AirDrop a cada dispositivo y sistema operativo. Utilizando la tecnologÃa WebRTC, los archivos viajan directamente del remitente al destinatario sin tocar el servidor; el VPS solo coordina la conexiÃ³n. Abre la interfaz web en cualquier dispositivo, ve quiÃ©n mÃ¡s estÃ¡ en la red y envÃa archivos con un solo clic. Sin cuentas, sin aplicaciones, sin lÃmites de tamaÃ±o.
Alojar PairDrop por tu cuenta le da a tu casa u oficina un centro de intercambio de archivos permanente y siempre accesible, protegido por HTTPS a travÃ©s de Traefik. Los archivos nunca pasan por almacenamiento de terceros, las transferencias se ejecutan a la mÃ¡xima velocidad de la red local, y el enfoque de autoalojamiento significa que no hay costos por archivo ni por ancho de banda, sin importar cuÃ¡nto comparta tu equipo.
Funciones clave de PairDrop
De igual a igual a travÃ©s de WebRTC
Los archivos se transfieren directamente entre dispositivos a la mÃ¡xima velocidad de la red â€” el servidor solo intermedia la conexiÃ³n, por lo que tus datos nunca se almacenan en un almacenamiento intermedio.
No requiere instalaciÃ³n
Funciona en cualquier navegador moderno en Windows, macOS, Linux, iOS y Android â€” los usuarios solo visitan la URL y comienzan a compartir de inmediato.
DetecciÃ³n AutomÃ¡tica de Dispositivos
Los dispositivos en la misma red aparecen automÃ¡ticamente en la interfaz, lo que facilita seleccionar un destinatario sin escribir direcciones o cÃ³digos de emparejamiento.
Sin lÃmites de archivos
PairDrop no impone restricciones de tamaÃ±o de archivo ni filtros de tipo, por lo que puedes compartir cualquier cosa, desde pequeÃ±os fragmentos de texto hasta archivos de video grandes, sin necesidad de soluciones alternativas.
Emparejamiento con CÃ³digo QR
Escanea un cÃ³digo QR para conectar dispositivos mÃ³viles al instante, eliminando la necesidad de escribir direcciones de red al compartir entre telÃ©fonos y computadoras.
Â¿Por quÃ© ejecutar PairDrop en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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