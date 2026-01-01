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Alternativa a AirDrop basada en navegador para transferencias instantÃ¡neas de archivos punto a punto entre cualquier dispositivo en tu red, sin necesidad de instalar ninguna aplicaciÃ³n.

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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con PairDrop

PairDrop es una plataforma moderna para compartir archivos basada en la web que lleva las transferencias al estilo AirDrop a cada dispositivo y sistema operativo. Utilizando la tecnologÃ­a WebRTC, los archivos viajan directamente del remitente al destinatario sin tocar el servidor; el VPS solo coordina la conexiÃ³n. Abre la interfaz web en cualquier dispositivo, ve quiÃ©n mÃ¡s estÃ¡ en la red y envÃ­a archivos con un solo clic. Sin cuentas, sin aplicaciones, sin lÃ­mites de tamaÃ±o.

Alojar PairDrop por tu cuenta le da a tu casa u oficina un centro de intercambio de archivos permanente y siempre accesible, protegido por HTTPS a travÃ©s de Traefik. Los archivos nunca pasan por almacenamiento de terceros, las transferencias se ejecutan a la mÃ¡xima velocidad de la red local, y el enfoque de autoalojamiento significa que no hay costos por archivo ni por ancho de banda, sin importar cuÃ¡nto comparta tu equipo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PairDrop

De igual a igual a travÃ©s de WebRTC

Los archivos se transfieren directamente entre dispositivos a la mÃ¡xima velocidad de la red â€” el servidor solo intermedia la conexiÃ³n, por lo que tus datos nunca se almacenan en un almacenamiento intermedio.

No requiere instalaciÃ³n

Funciona en cualquier navegador moderno en Windows, macOS, Linux, iOS y Android â€” los usuarios solo visitan la URL y comienzan a compartir de inmediato.

DetecciÃ³n AutomÃ¡tica de Dispositivos

Los dispositivos en la misma red aparecen automÃ¡ticamente en la interfaz, lo que facilita seleccionar un destinatario sin escribir direcciones o cÃ³digos de emparejamiento.

Sin lÃ­mites de archivos

PairDrop no impone restricciones de tamaÃ±o de archivo ni filtros de tipo, por lo que puedes compartir cualquier cosa, desde pequeÃ±os fragmentos de texto hasta archivos de video grandes, sin necesidad de soluciones alternativas.

Emparejamiento con CÃ³digo QR

Escanea un cÃ³digo QR para conectar dispositivos mÃ³viles al instante, eliminando la necesidad de escribir direcciones de red al compartir entre telÃ©fonos y computadoras.

Â¿Por quÃ© ejecutar PairDrop en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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