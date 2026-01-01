Despliega OxiCloud con instalación en un solo clic.
Almacenamiento en la nube ligero y autoalojado, construido en Rust, con compatibilidad para clientes de escritorio y móviles de Nextcloud.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OxiCloud
OxiCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto escrita en Rust, diseñada como una alternativa rápida y eficiente en recursos a Nextcloud y OwnCloud. Ofrece carga de archivos, descarga, gestión de carpetas, uso compartido, búsqueda, papelera y un reproductor de música integrado — todo autoalojado con un backend de PostgreSQL. El entorno de ejecución de Rust mantiene la memoria inactiva muy por debajo de los 100 MB, lo que lo hace práctico en planes VPS donde una pila basada en PHP sería demasiado pesada.
Autoalojar OxiCloud coloca todo el almacenamiento de archivos en una infraestructura que usted controla, sin cuotas, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a sus archivos. Una capa de compatibilidad opcional con Nextcloud permite que los clientes de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten sin necesidad de reconfiguración.
Funciones clave de OxiCloud
Soporte al cliente de Nextcloud
Una capa de compatibilidad opcional de Nextcloud permite que los clientes de sincronización de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten a OxiCloud sin reinstalarlos ni reconfigurarlos.
Bajo consumo de memoria
El entorno de ejecución de Rust + mimalloc consume menos de 100 MB en reposo, lo que hace que OxiCloud sea práctico en planes de VPS pequeños donde las pilas de almacenamiento en la nube basadas en PHP agotarían la RAM disponible.
Enlaces para compartir archivos
Generar enlaces públicos para compartir archivos y carpetas para que los destinatarios externos puedan descargar el contenido sin necesidad de crear una cuenta en tu servidor.
Papelera y recuperación
Los archivos eliminados se mueven a una papelera de reciclaje en lugar de ser eliminados inmediatamente, lo que te da una ventana de recuperación antes de la eliminación permanente.
Reproductor de música integrado
Transmite archivos de audio directamente desde el navegador con soporte para listas de reproducción y metadatos de pista — no se requiere un servidor de medios o plugin separado.
¿Por qué ejecutar OxiCloud en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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