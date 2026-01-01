Despliega ownCloud con instalación de un solo clic.
Plataforma de sincronización y compartición de archivos de código abierto que te ofrece una nube privada para tus documentos, fotos y datos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ownCloud
ownCloud es una plataforma autoalojada de sincronización y uso compartido de archivos que ofrece la comodidad del almacenamiento en la nube —acceso desde cualquier lugar, sincronización entre dispositivos, compartir con compañeros de equipo— totalmente dentro de tu propia infraestructura. A diferencia de Google Drive o Dropbox, ownCloud almacena tus archivos en tu propio servidor, manteniendo los documentos y datos sensibles bajo tu control directo.
Utilizado por empresas, universidades e individuos preocupados por la privacidad en todo el mundo, ownCloud es compatible con el control de versiones de archivos, permisos de uso compartido granulares y clientes de sincronización para Windows, macOS, Linux, iOS y Android. Esta implementación incluye MariaDB para un almacenamiento de datos fiable y Redis para el caché de rendimiento.
Funciones clave de ownCloud
Sincronización multidispositivo
Clientes de escritorio para Windows, macOS y Linux, además de aplicaciones para iOS y Android, mantienen los archivos sincronizados automáticamente en todos tus dispositivos.
Compartición granular de archivos
Comparta archivos y carpetas con usuarios internos o invitados externos, con controles sobre los permisos de visualización, edición y reenvío, y las fechas de caducidad del enlace.
Control de versiones de archivos
Cada edición de archivo crea una nueva versión que puedes explorar y restaurar, protegiendo contra sobrescrituras accidentales y la pérdida de datos.
Acceso WebDAV
Monta ownCloud como una unidad de red en cualquier sistema operativo usando el servidor WebDAV integrado sin instalar un cliente de sincronización dedicado.
Mercado de aplicaciones
Amplía la funcionalidad con aplicaciones para edición de documentos de oficina, escaneo antivirus, autenticación LDAP y el inicio de sesión de dos factores desde el marketplace de ownCloud.
¿Por qué ejecutar ownCloud en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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