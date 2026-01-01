Hasta un 69% de descuento en OSRM

Implementa OSRM con un solo clic.

Motor de enrutamiento de OpenStreetMap de alto rendimiento con una interfaz de usuario de direcciones integrada para navegación en auto, bicicleta y a pie.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Implementa OSRM con un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OSRM

OSRM (Open Source Routing Machine) es un motor de enrutamiento de alto rendimiento para las rutas más cortas en redes de carreteras construidas a partir de datos de OpenStreetMap. Impulsa direcciones paso a paso, isócronas, matrices de distancia, coincidencia de mapas y optimización de viajes a través de una API HTTP limpia, y es utilizado en producción por openstreetmap.org y muchos productos de mapeo comerciales.

Esta plantilla incluye el backend de enrutamiento oficial junto con el frontend de direcciones oficial, para que obtengas una interfaz de usuario de mapa funcional lista para usar. Alojar OSRM en tu propio VPS elimina las cuotas por solicitud y los niveles de precios, mantiene privadas las consultas de ubicación y te permite intercambiar cualquier región de OpenStreetMap que necesites sin compartir telemetría con un tercero.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OSRM

UI de indicaciones integrada

El frontend oficial de OSRM viene preconfigurado con tu backend, dándote un mapa de rutas interactivo sin escribir código.

Enrutamiento en sub-milisegundos

El motor Dijkstra multinivel devuelve rutas a escala continental en milisegundos, incluso en hardware VPS modesto.

API de enrutamiento completo

Los puntos finales para ruta, tabla, coincidencia, viaje, mosaico y el más cercano le permiten construir direcciones, matrices de ETA, coincidencia de mapas GPS y solucionadores TSP encima.

Regiones OSM personalizadas

Apunte el contenedor de inicio incluido a cualquier extracto de Geofabrik para proporcionar enrutamiento para un conjunto de datos de su elección a nivel de país, continente o planeta.

Múltiples perfiles de viaje

Cambia el perfil Lua incluido entre coche, bicicleta y a pie para adaptar el enrutamiento al caso de uso que estás implementando.

Sin cuotas o claves de API

Ejecuta consultas ilimitadas en tu propia instancia sin límites de tasa, sorpresas de facturación o compartir datos con terceros.

¿Por qué ejecutar OSRM en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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