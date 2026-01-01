Implementa OSRM con un solo clic.
Motor de enrutamiento de OpenStreetMap de alto rendimiento con una interfaz de usuario de direcciones integrada para navegación en auto, bicicleta y a pie.
Elige un plan VPS para OSRM
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) es un motor de enrutamiento de alto rendimiento para las rutas más cortas en redes de carreteras construidas a partir de datos de OpenStreetMap. Impulsa direcciones paso a paso, isócronas, matrices de distancia, coincidencia de mapas y optimización de viajes a través de una API HTTP limpia, y es utilizado en producción por openstreetmap.org y muchos productos de mapeo comerciales.
Esta plantilla incluye el backend de enrutamiento oficial junto con el frontend de direcciones oficial, para que obtengas una interfaz de usuario de mapa funcional lista para usar. Alojar OSRM en tu propio VPS elimina las cuotas por solicitud y los niveles de precios, mantiene privadas las consultas de ubicación y te permite intercambiar cualquier región de OpenStreetMap que necesites sin compartir telemetría con un tercero.
Funciones clave de OSRM
UI de indicaciones integrada
El frontend oficial de OSRM viene preconfigurado con tu backend, dándote un mapa de rutas interactivo sin escribir código.
Enrutamiento en sub-milisegundos
El motor Dijkstra multinivel devuelve rutas a escala continental en milisegundos, incluso en hardware VPS modesto.
API de enrutamiento completo
Los puntos finales para ruta, tabla, coincidencia, viaje, mosaico y el más cercano le permiten construir direcciones, matrices de ETA, coincidencia de mapas GPS y solucionadores TSP encima.
Regiones OSM personalizadas
Apunte el contenedor de inicio incluido a cualquier extracto de Geofabrik para proporcionar enrutamiento para un conjunto de datos de su elección a nivel de país, continente o planeta.
Múltiples perfiles de viaje
Cambia el perfil Lua incluido entre coche, bicicleta y a pie para adaptar el enrutamiento al caso de uso que estás implementando.
Sin cuotas o claves de API
Ejecuta consultas ilimitadas en tu propia instancia sin límites de tasa, sorpresas de facturación o compartir datos con terceros.
¿Por qué ejecutar OSRM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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