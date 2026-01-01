Implementa OpnForm con instalación de un solo clic.
Creador de formularios de código abierto para crear formularios atractivos e incrustables con lógica, notificaciones y análisis.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OpnForm
OpnForm es una alternativa de código abierto a Typeform y Google Forms, diseñada para equipos que desean tener control total sobre los datos de sus formularios y el proceso de envío. Ofrece un editor de formularios de arrastrar y soltar con lógica condicional, formularios de varias páginas, carga de archivos y una amplia gama de tipos de campo, todo sin tarifas por respuesta ni que los datos salgan de tu infraestructura.
Autoalojar OpnForm te brinda respuestas ilimitadas, personalización de marca y la capacidad de conectar los envíos de formularios directamente a tus propias bases de datos, webhooks y canales de notificación. Tú estableces las políticas de retención de datos y controlas quién tiene acceso a los datos de envío, lo que lo hace adecuado para industrias reguladas y equipos preocupados por la privacidad.
Funciones clave de OpnForm
Creador de arrastrar y soltar
Crea formularios visualmente con más de 20 tipos de campos, incluyendo subidas de archivos, firmas, escalas de calificación y cuadrículas de matriz.
Lógica condicional
Muestra u oculta campos según las respuestas anteriores para guiar a los encuestados solo a través de preguntas relevantes.
Webhook y notificaciones
Activa webhooks y notificaciones por correo electrónico en cada envío para que tu equipo esté alertado y tus sistemas se mantengan sincronizados.
Integrable en cualquier lugar
Incrusta formularios como una ventana emergente, un deslizador o un widget en línea en cualquier sitio web sin redirigir a los visitantes fuera de tu página.
Gestión de respuestas
Ver, filtrar y exportar todos los envíos de formularios desde un panel de control integrado con búsqueda a nivel de columna y exportación a CSV.
¿Por qué ejecutar OpnForm en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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