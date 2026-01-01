OpenSign es una alternativa completamente de código abierto a DocuSign y Adobe Sign, diseñada para organizaciones que necesitan firmas electrónicas legalmente vinculantes sin encerrar contratos sensibles dentro de un SaaS de terceros. Soporta flujos de trabajo con múltiples firmantes, plantillas reutilizables, firma en persona, directorios de contactos y firma digital basada en PKI utilizando su propio certificado PFX, todo envuelto en una interfaz limpia de arrastrar y soltar.

Alojar OpenSign en su propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por sobre, ni límites de firmantes, ni riesgo de que los datos de los contratos salgan de su entorno, lo que lo hace ideal para equipos legales, de recursos humanos y de adquisiciones con estrictos requisitos de cumplimiento.